曹興誠遭爆小三私密照真偽？ 張益贍曝Chat GPT分析結果

張益贍將謝寒冰爆料的曹興誠與小三親密合影交由Chat GPT分析真偽。（擷取自張益贍臉書）

2025/02/17 17:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴謝寒冰今（17）日爆料，指稱前聯電董事長、擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠，2015年婚姻存續期間，曾在中國有年輕小三，並公開多張兩人親密合照。對此，曹興誠出面駁斥，強調在AI技術高度發達的時代，圖片造假極為容易。前民眾黨中央委員張益贍也透過生成式AI機器人「Chat GPT」進行圖片分析。

張益贍將相關照片交由Chat GPT分析，並在臉書公開對話截圖。根據截圖內容，Chat GPT回覆稱，該圖片的「拉普拉斯」（Laplacian）邊緣變異值為28.82，此數值偏低，通常代表圖片紋理平滑，缺乏自然圖像的細節變化，這類特徵常見於AI生成的圖像或經過深度偽造（Deepfake）技術處理的照片。

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Chat GPT推測，這可能是AI生成的圖像，或經過深度偽造（Deepfake）合成的假照片。這項結果讓張益贍不禁痛批，「造謠仔（徐巧芯的側翼）謝寒冰，出來面對！」並幽默表示「害我羨慕曹興誠的身材許久！」

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