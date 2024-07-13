接連口誤 拜登拉歐洲盟友背書

拜登十一日在介紹烏克蘭總統澤倫斯基時，誤將他稱為俄國總統普廷，但隨即發現自己口誤並更正，還自圓其說稱他是因為「太專注擊敗普廷」，所以才會叫錯。（法新社）

2024/07/13 05:30

賀錦麗叫成川普 澤倫斯基當普廷

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十一日在北大西洋公約組織（NATO）峰會落幕後，召開暌違八個月的盛大記者會，侃侃而談對外交與國內政策的規劃，並試圖在民主黨內「換拜」聲浪漸起之際，證明自己仍是最有資格的總統參選人，準備再次擊敗川普。儘管拜登又出現失言，將副總統賀錦麗誤稱為川普，但他重申自己決心參選到底，不是為了政績，而是完成由他起頭的工作。

拜登先是透過讀稿機闡述自己競選連任的意志，但接下來五十分鐘記者幾乎都詢問有關民主黨希望他退選一事，甚至問及他正失去同僚和主要工會的支持，以及副總統賀錦麗代替他參選總統的可能性。拜登強調他毫不懷疑賀錦麗的能力，但他不小心將賀錦麗搞混，「如果她不夠資格，我就不會選擇川普擔任副總統」，川普立即在社群平台發言揶揄「幹得好，喬！」拜登稍早也在北約記者會上，將澤倫斯基總統誤稱為普廷。

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又有黨籍眾議員呼籲拜登退選

拜登繼續表示，他才是最有資格參選的人，即使競選團隊評估賀錦麗也有機會擊敗川普，他都不會退選，除非數據顯示他本人毫無勝算，但目前沒有人這樣說。根據華盛頓郵報、美國廣播公司和易普索最新民調，拜登和川普的支持度分別是四十六％和四十七％，兩人不相上下。

然而，就在拜登結束記者會後，又有海姆斯、皮特斯、索倫森等民主黨籍聯邦眾議員相繼公開呼籲拜登退選，目前已有十七名民主黨國會眾議員與一名參議員表態「換拜」。海姆斯直言拜登不再是「最強有力」的候選人，「想像一下，我們會在大選前再次看到像辯論中那樣的表現，你想冒險嗎？我不想」。索倫森也表示，拜登應該「把國家置於政黨之上」。

已接受三項嚴格神經系統檢查

拜登承認有必要減輕民主黨人的恐懼，「我贏過他（川普）一次，也會再贏他一次」。針對是否會接受認知測試，拜登坦承已接受神經科醫師進行的三項「重要且嚴格的神經系統檢查」，最近一次是今年二月，若醫師認為應進一步檢查，「我會做，但現在沒有人向我提出這個建議」。

拜登也提到，在剛結束的北約峰會上，「沒有任何一位歐洲盟友站出來對我說，『喬，別參選』，而是說，『你必須贏』。」法國總統馬克宏表示，拜登對自己熟悉的議題相當清楚；德國總理蕭茲指出，口誤在所難免，拜登已為北約展現出領導力；英國首相施凱爾透露與拜登談論各項議題近一小時，拜登衰老的說法是被誤導；曾與川普關係密切的波蘭總統杜達也讚揚拜登，「毫無疑問一切都很好」。

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