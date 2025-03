美國航空客機丹佛機場突起火 乘客機翼排隊逃生

另外一段影片顯示,乘客站在飛機機翼上,現場濃煙瀰漫。(圖擷自「@flynnstone」X)

2025/03/14 09:48

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國航空(American Airlines)一架客機當地時間13日傍晚於科羅拉多州丹佛國際機場降落滑行閘口時突然起火,所幸機組、乘客立刻撤離飛機,無人員傷亡。

綜合外媒報導,丹佛機場官員表示,一架停在C38閘口2的美國航空客機突然起火,公開影像可見,疑機身右邊的引擎附近位置起火,機場工作人員正撲滅火勢;另外一段影片顯示,機上乘客站在飛機機翼上,現場濃煙瀰漫。

機場當局表示,飛機逃生滑梯已啟動,乘客全部疏散,事件中無人受傷,同日截至下午6時15分,火勢已被撲滅;目前尚不清楚起火原因。

美國航空向《FOX31》發布聲明提及,美國航空1006班機在丹佛國際機場安全降落並滑行至閘口後,發生引擎相關問題。172名乘客和6名機組人員下機並被安置到航站。「我們感謝我們的機組人員、DEN 團隊和急救人員以機上和地面上所有人的安全為優先,迅速果斷地採取了行動。」

American Airlines flight 4012 just caught fire at Denver airport pic.twitter.com/EHIGMAqJjJ — Stone (@flynnstone) March 14, 2025

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 14, 2025

An American Airlines plane is on fire at Denver International Airport.



Donald Trump and his minions keep bragging that airfare is cheap right now.



This is why.



Nobody wants to fly anymore. pic.twitter.com/1YGfOabSgT — Art Candee ???????? (@ArtCandee) March 14, 2025

???? BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos



This isn’t normal.



???? An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



???? Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn — Brian Allen (@allenanalysis) March 14, 2025

WATCH: Passengers evacuating after American Airlines plane catches fire at Denver airport pic.twitter.com/4WHCxCXpSY — BNO News (@BNONews) March 14, 2025

美國航空一架客機當地時間14日於科羅拉多州丹佛國際機場降落滑行閘口時突然起火。(圖擷自「@allenanalysis」X)

美國航空一架客機當地時間13日傍晚於科羅拉多州丹佛國際機場降落滑行閘口時突然起火。(圖擷自「@EdKrassen」X)

