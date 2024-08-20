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    澳洲、印尼敲定防務協議 雙方軍隊可在對方國家行動

    8月20日，澳洲總理艾班尼斯（左）與印尼國防部長兼總統當選人普拉伯沃（右）在坎培拉舉行雙邊會晤，並握手致意。（法新社）

    8月20日，澳洲總理艾班尼斯（左）與印尼國防部長兼總統當選人普拉伯沃（右）在坎培拉舉行雙邊會晤，並握手致意。（法新社）

    2024/08/20 21:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日宣布，澳洲與印尼已敲定一項升級版國防協議，允許彼此軍隊在對方國家展開行動。這項協議被澳洲政府視為兩國有史以來簽署的「最重要」協定，正值印尼候任總統兼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）訪問澳洲之際，預計於本月底由澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）和普拉伯沃在雅加達正式簽署。

    據《法新社》報導，這項具有里程碑意義的防務協議，旨在加強兩國在亞太地區的合作，特別是在印尼新領導人即將上任之際。協議內容涵蓋聯合演習和部隊相互部署等條款，並於普拉伯沃訪問澳洲期間正式公布。

    普拉伯沃將於10月20日接掌這個全球第三大民主國家的領導權。他表示，這項協議是一個「非常好的成果」，對兩國未來都將有益。除了國防合作，普拉伯沃還表示，希望澳洲能在經濟、農業、糧食安全和打擊國際毒品販運方面，與印尼進一步合作。

    然而，儘管澳印防務合作日益深化，兩國在戰略議題上的分歧依然存在。澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞計畫負責人佩頓（Susannah Paton）指出，過去5年來，澳印防務關係不斷升溫，聯合軍演越發頻繁且規模擴大。新協議鞏固了這一趨勢，但由於兩國對美中等議題仍持不同立場，協議不太可能從根本上改變雙邊戰略關係。

    澳洲國立大學國家安全學院研究員安德魯斯（David Andrews）認為，儘管新協議有助於改善雙邊合作，但其重要性不及1995年的安全協議和2006年的《龍目島條約》（Lombok Treaty）。他指出，1995年的協議涵蓋範圍更廣，包括聯盟式義務，要求雙方共同因應外部威脅。

    《法新社》指出，澳洲希望藉此協議拉攏印尼，以加強其在美中競爭中的地位，並提升軍力以制衡中國。然而，印尼傾向於保持中立，避免倒向任何一方。分析人士預期，海上合作將是該協議的重點，尤其是在南海局勢緊張的背景下。

    值得注意的是，印尼曾在東帝汶危機時撕毀1995年的協議。人權組織也呼籲澳洲應確保其軍事支持，不會助長印尼在西巴布亞的人權侵犯行為。

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