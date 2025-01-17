力挺台灣！美媒：美國前副總統彭斯抵台 擬拜會賴總統

美媒《國會山莊報》引述消息人士報導，美國前副總統彭斯（見圖）已於16日抵達台灣。（美聯社資料照）

2025/01/17 07:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《國會山莊報》（The Hill）引述消息人士報導，美國前副總統彭斯（Mike Pence）已於16日抵台，將與台灣總統賴清德、副總統蕭美琴會晤。彭斯意在「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣盟友，不允許香港發生的事情在台灣上演。

《國會山莊報》指出，蕭美琴此前擔任台灣駐美大使期間，便與彭斯相識。彭斯17日將與高階科技領袖會面，然後搭乘高鐵前往台北參加其他活動，及出席在台北賓館舉行的晚宴。

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據報導，彭斯才剛在香港參加商界領袖舉行的論壇，並於社群媒體X（舊稱Twitter）推文分享相關行程。

1名消息人士指出，彭斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不會允許香港發生的事情在台灣重演。

彭斯的政策倡議組織「推動美國自由」（Advancing American Freedom）發言人對此未做出回應。

彭斯與共和黨大老佛訥（Ed Feulner）去年8月投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），內容提到中國國家主席習近平坦率承認併吞台灣的意圖，「但共和黨內部卻出現令人不安的新孤立主義傾向，主張背棄台灣及其他盟友」。

美國候任總統川普（Donald Trump）去年6月受訪指台灣與美國距離遠，要協防台灣並不容易。

彭斯在專欄警告，距離與美國維護自身利益的責任無關，「如果台灣被併吞，美國的安全承諾將被視為空頭支票。如果美國無法或不願阻止中國的掠奪行為，許多國家會覺得別無選擇，只能發展核武，最終大幅升高核擴散甚至核戰風險。」

《國會山莊報》指出，卸任以來彭斯已多次出訪，通常是為了表達對美國盟友的支持，例如他已二度前往烏克蘭，強調美國力挺基輔的重要性；去年1月，他也曾到訪以色列。

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