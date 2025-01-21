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    首頁　>　生活

    半夜淺層地震嚇壞南投人 921地震恐懼感湧上心頭

    嘉義大埔0:17規模6.4淺層地震，南投最大震度4級。（圖擷自氣象署）

    嘉義大埔0:17規模6.4淺層地震，南投最大震度4級。（圖擷自氣象署）

    2025/01/21 01:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南台灣21日凌晨0點17分發生規模6.4、深度9.7公里的淺層地震，南投縣有明顯搖晃，有民眾估算搖了20秒之久，接著又有2次餘震，很多人被嚇醒，隨即又發生兩次餘震，有不少人感覺這次地震不只左右搖晃，而且還有上下震動，多人在臉書貼文「想起921地震！」目前南投縣內尚無災情傳出。

    嘉義大埔21日0時17分發生淺層強烈地震，南投最大震度4級，民眾都感受到強烈搖晃，12分鐘內連6震，在搖晃停止後紛紛在臉書發文，「嚇死人的地震！」、「超級搖！」、「地震好恐怖！想到921地震！」

    發生地震時，草屯有新手媽媽正在餵飽飽母奶，她的先生要她「趴下！趕快趴下！」，新手媽媽事後發文「是要怎麼趴下啊！」，網友看到貼文笑了出來，笑稱「本來很緊張，看到貼文心情比較放鬆了！」

    南投縣民因為經歷過921地震，除了對地震有恐懼感，不少人也趕緊把以前準備的防震頭套、安全帽找出來備用，也有人把大門的門栓打開，預防再有較大地震發生時，門可以順利打開。

    地震發生後，很多南投人陸續發臉書抒發緊張心情。（圖擷自臉書）

    地震發生後，很多南投人陸續發臉書抒發緊張心情。（圖擷自臉書）

    有草屯民眾找出防震頭套找出來備用。（記者陳鳳麗攝）

    有草屯民眾找出防震頭套找出來備用。（記者陳鳳麗攝）

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