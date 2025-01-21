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    晃不停！深夜嘉南平原震逾8次 氣象署：3天內仍有規模5以上餘震

    今深夜0時17分，嘉義縣發生芮氏規模6.4的極淺源地震。（圖為中央氣象署提供）

    今深夜0時17分，嘉義縣發生芮氏規模6.4的極淺源地震。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/21 02:05

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆年前深夜地牛翻身，嘉南平原發生芮氏規模6.4的極淺源地震後，持續有規模4以上的地震發生。中央氣象署說明，這次地震為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞後，應力傳遞到西部後產生，且深度極淺、全台有感，預估未來3天內仍會有規模5以上的餘震發生。

    今凌晨0時17分，嘉義縣發生芮氏規模6.4的極淺源地震，嘉義縣大埔測得最大震度「6弱」、台南市楠西、高雄市甲仙等為「5弱」；後1小時內，周邊區域發生至少8次餘震，規模介於4.1至5.0不等，且都屬極淺源地震，嘉義縣大埔、台南市白河與楠西、高雄市甲仙等，於數次餘震中，多次測得最大震度4級。

    中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震全台有感，中台灣、南台灣震度達4級、北台灣也有2級，且因北台灣地形屬盆地，並有高樓，地震時間發生在深夜靜謐時，民眾震動感受會更加明顯。

    吳健富解釋，台灣的地震與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞有關，其中約7成的地震都發生在東部地區，但板塊碰撞後的應力傳遞到西部後，會在較淺層且脆弱的位置引發地震，深度通常落在10公里至15公里處。

    針對這次地震，吳健富說，震央發生位置、半徑30公里範圍內的歷史地震分佈相當分散，但深度大約都在15公里內，一旦發生就會讓地表的民眾有明顯感受，也是西部防災的一大挑戰，目前預估未來3天內仍會持續有規模5以上的餘震發生。

    吳健富也提到，中央氣象署於去年9月1日起新增國家級警報發布門檻，針對預估規模6.5以上地震，且震度達3級以上地區發布警報，今夜的地震是首個啟動此一門檻國家級警報的地震，且今夜地震發生後7.9秒就發布，全台民眾只要手機在正常通訊狀態，應都有收到。

    此外，中央氣象署說明今日深夜地震期間，主震震央週邊於1時42分、46分再發生芮氏規模5.2、4.4的地震，地震深度11.1公里、10.9公里，嘉義縣大埔均測得最大震度4級；吳健富提醒，台灣處於地震頻繁位置，目前地震仍無法預測，民眾務必做好防震準備。

    深夜國家級警報狂響，嘉南地區地震不斷。（記者林志怡翻攝）

    深夜國家級警報狂響，嘉南地區地震不斷。（記者林志怡翻攝）

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