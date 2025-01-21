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    規模6.4地震！嘉南平原震不停 氣象署01:30記者會說明

    今日深夜嘉南地區發生芮氏規模6.4地震，往後地震不斷。（中央氣象署提供）

    今日深夜嘉南地區發生芮氏規模6.4地震，往後地震不斷。（中央氣象署提供）

    2025/01/21 01:03

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆新年前地震襲台！21日深夜嘉南地區發生芮氏規模6.4的地震，後持續有多個芮氏規模4以上的地震發生，嘉義縣等測得震度達到4級以上。對於相關地震情況，中央氣象署預計於01:30由地震測報中心主任吳健富進行說明會。

    中央氣象署說明，今日0時17分嘉義縣政府東南方37.9公里處，發生深度9.7公里的極淺源地震，芮氏規模達6.4，全台有感，其中嘉義縣大埔震度達6弱，台南市楠西、高雄市甲仙達5弱。

    另嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣震度也都達到4級，高雄市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣也測得3級或以上震度。

    後0時26分嘉義縣政府東北東方40.8公里處，再發生深度僅11公里、芮氏規模5.0的極淺源地震，嘉義縣大埔震度4級，高雄市、台南市、雲林縣、嘉義市、彰化縣等測得3級震度。

    另0時28分台南市政府東北東方45.6公里處，又發生深度13.8公里、芮氏規模4.1的極淺源地震；0時29分附近區域有芮氏規模4.8、深度8.8公里地震，0時30分則有規模4.6、深度12.8公里的地震，且此後仍持續有地震發生。

    中央氣象署表示，對於0時17分發生規模6.4地震，地震測報中心將會於凌晨1時30分，由吳健富進行說明會。

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