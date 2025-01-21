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    嘉義深夜6級地震！震央大埔暫無傷亡 台3線坍方封鎖

    嘉義縣大埔發生規模6.4、最大震度6級地震，民眾家裡東西掉落滿地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣大埔發生規模6.4、最大震度6級地震，民眾家裡東西掉落滿地。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/21 01:17

    首次上稿 00:48
    更新時間 01:17（震央大埔暫無傷亡）

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕半夜0時17分許，多數人在睡夢中時，嘉義縣大埔鄉發生芮氏6.4、最大震度6級的地震，全部人都被震醒，警嚇度破表。許姓民眾指出，家裡東西掉滿地，今天晚上不敢睡覺了。

    根據中央氣象署資料，0時17分許在嘉義縣政府東南方37.9公里，嘉義縣大埔鄉發生芮氏6.4地震，深度9.74公里，最大震度為大埔的6級，嘉義縣、市消防局正在確認災情狀況，各派遣地震週遭分隊前往所轄災情查報，並持續掌握地震後續相關情況，並適時回報。

    各地測得最大震度嘉義縣大埔6弱，台南市和高雄市5弱，嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣4級，對於嘉義市只有4級，許姓市民表示不大可能，指搖晃強烈不亞於921與1022大地震，感覺應該有6級。

    震央所在的大埔鄉長吳明勲在地震發生後，隨即回公所坐鎮，與各村長通話掌握災情，得知台三線沿線有坍方崩落狀況，指示相關人員封鎖有安全疑慮通路，避免人車通過造成危險，目前尚未傳出人員傷亡情形。

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