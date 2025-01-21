嘉義6.4地震！台南震度5弱 南科廠區人員疏散

嘉義縣大埔鄉今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，南科園區大廠機台預防性停機，人員疏散，目前無人員傷亡。（資料照）

2025/01/21 01:43

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義縣大埔鄉今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，南科園區大廠機台預防性停機，人員疏散，目前無人員傷亡，各廠情形後續仍在查報中。

嘉義大埔凌晨0時17分地震，深度9.7公里，台南最大震度5級，南部科學園區所在的善化5級，高雄最大震度5級、路竹4級、楠梓4級。台南園區的群創B廠也測到5強，台積18廠、聯電、彩晶都測到5弱，高雄園區的群創F廠4級。

請繼續往下閱讀...

地震發生後第一時間，台南園區各廠商值班人員立即疏散，南科管理局表示，目前無接收到人員傷亡訊息。

南科管理局表示，園區大廠機台預防性停機，水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯自動跳停、預防性停用。

地震發生時許多民眾嚇得奪門而出，有民眾從住家三樓要跑往一樓時，於樓梯摔倒腳指頭受傷，直說「搖好久，好可怕！」而地震除了造成楠西區一棟平房民宅倒塌，受困的2大1小在消防人員搶救下已順利脫困，也造成玉井、楠西等山區部分道路出現高低落差，不少便利商店內的物品散落一地，店員在地震過後忙著整理，暫停對外營業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法