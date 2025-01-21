6級地震強襲！嘉義6住宅冒煙火警 有瓦斯異味

大地震後嘉義市區有民房發生火警。（嘉義市消防局提供）

2025/01/21 01:37

首次上稿 00:42

更新時間 01:37（冒煙火警控制中+更新照片）

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕今天（21）日凌晨零時17分左右，嘉義發生規模6.4地震，震央位在嘉義縣大埔鄉，地震深度為9.7公里，屬於極淺層地震。嘉義市陸續發生住宅火警等6起零星事件，目前尚無傳出人員傷亡。

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嘉義發生規模6.4地震，整個嘉義地區都感受到強烈震動，嘉義市區許多民眾在睡夢中驚醒，家中電燈搖晃，相當嚇人，且連續發生多次餘震，讓民眾嚇到不敢睡覺。

根據中央氣象署報告，今天凌晨0點17分嘉義縣大埔鄉地震，地震深度9.7公里，嘉義縣地區最大震度大埔6弱，嘉義市震度4級，高雄、台南也有5弱，且國家警報頻響，讓人非常擔心。

消防局勤務中心接獲通報6件事件，包括北安路北鎮街口住宅冒煙，確認為電線冒火花狀況解除；新生路808號，無延燒之虞，交由台電處理；世賢路四段163號印刷廠火警；世賢國小警鈴作響，外觀無異狀；保愛二路96號瓦斯異味查看、吳鳳南路268號瓦斯異味查看。

消防局表示，世賢路四段163號印刷廠火警，火勢已於今日零時56分控制，據報是廠房內壓縮機燃燒。

大地震後嘉義市區有民房發生火警。（嘉義市消防局提供）

地震後，嘉市發生住宅冒煙，確認為電線冒火花狀況解除。（嘉市消防局提供）

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