南市登革熱拉警報！再增境外1例 新營夫妻雙雙中鏢

南市衛生局配合社區動員全力孳清，力阻在社區中擴散而導致本土病例發生。（圖由南市衛生局提供）

2024/07/18 09:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今年入夏以來未有本土登革熱病例，今天又新增1例境外移入病例，為昨天個案的配偶，接連2天都有境外移入的新增病例，也讓疫情拉警報，南市衛生局動員全力孳清，力阻在社區中擴散而導致本土病例發生。

南市衛生局指出，今天新增登革熱境外第12例個案，為第11案的配偶，於7月7日至9日一同前往馬來西亞吉隆坡批貨，返國不適未就醫，請民眾出現疑似症狀盡速就醫以降低重症死亡風險。

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衛生局疫調發現新增的第12例個案7月10日返國後，有到官田區二鎮里的公司上班，14日參加白河區關嶺里健走活動，15日出現肌肉痛症狀但未就醫；16日因家人確診，經衛生單位要求前往新營醫院檢驗快篩陽性而通報，今天確診為登革熱第4型，主要活動地為新營區住家、官田區二鎮里及白河區關嶺里一帶。

衛生局表示，7月16日衛生單位已立即啟動相關防治機制，完成工作地與活動地室內緊急噴霧罐化學防治及環境周邊的病媒蚊密度調查，並配合社區志工動員將孳生源清除，後續並規劃相關化學防治作業。

登革熱防治中心主任尤天厚表示，南市歷年來曾出現不同型別病毒登革熱，今年12例的境外移入確診個案更是4種型別都有，一旦感染不同型別成為出血性登革熱，風險大增。由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率可高達20％以上，只要盡速就醫並主動告知相關旅遊史就可避免，另同時提醒所有醫療院所提高警覺並加強疑似個案通報。

南市衛生局製作圖卡提醒民眾返國如出現登革熱疑似症狀，應盡速就醫以降低重症死亡風險 ，把疫情阻絕於境外。（圖由南市衛生局提供）

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