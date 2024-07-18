川普似乎對台灣不滿？ 矢板明夫推測可能跟「這企業家」有關

川普近日接受專訪，被問到若當選後是否承諾防衛台灣時，丟出「台灣應該付美國軍費」的答案。（美聯社）

2024/07/18 00:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《彭博商業周刊》17日刊出美國前總統川普的專訪，川普被問到當選後是否會承諾保衛台灣時，丟出台灣想要美國保護就要付「軍費」的回答，引發各界熱議。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫認為，川普會說出這種對台灣似乎有些情緒的話，很可能跟鴻海集團創辦人郭台銘有關係。

矢板明夫17日晚間在臉書發文說，「美國的共和黨候選人川普前總統日前接受媒體採訪時說『台灣搶走了美國的晶片產業，賺很多錢。台灣要美國保護需要付費』，引起了軒然大波。特別是台灣的一些統派媒體，連忙趁機鼓吹『疑美論』，言下之意就是『信川普不如相信習近平』。」

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他接著說：「川普最近好像的確對台灣有一些情緒。其原因之一是幾年前，一位知名的台灣企業家告訴川普，要在美國總統大選的重要搖擺州-威斯康辛州，投資100億美元成立工業園區，川普總統還專程趕來和該企業家共同參與破土動工儀式。

「沒想到後來這位企業家說話不算話，投資基本沒有來，害川普在上次總統大選中丟掉了該州的選舉人票。工業園區如今成為當地居民的笑話，也成了競爭對手笑話川普承諾跳票的象徵。我認為台灣首先應該做的，是向川普陣營解釋清楚『個別企業家的作為，並不代表台灣』。」

針對川普稱台灣「奪走」美國晶片產業，矢板明夫直言川普這番話是「認知錯誤」，「台灣並沒有奪走美國的晶片產業，而是幫助自由民主陣營保存，開發和先進化半導體的技術和產能。引用我的好朋友、投資家李珩先生的觀點，『美國半導體產業的沒落，歸咎於美國半導體企業自身的無能和整體產業運營成本過度膨脹。而台灣的半導體產業、靠的是自家的努力奮鬥和正確的代工商業模式持續成長』。 」

「台灣不但沒有搶走美國的半導體產業，反而是保護了美國在半導體產業的領先。台灣出身的華裔美國人，更是帶領美國在AI產業成為領頭羊。作為美國最忠誠可靠的盟友、台灣替美國保存並發揚光大半導體和AI產業。」

最後矢板明夫寫道，「至於川普要台灣交保護費一事。在某種意義上，也是合理的要求。互相不佔對方的便宜，是好朋友關係能夠長期保持的秘訣。台灣對川普最簡單的答覆就是：我們隨時願意買120架F35B戰鬥機、美國剛剛停用的攻擊潛水艇、美國剛剛停用的新型臨海驅逐艦，台灣都想要。美國不要光顧及中國的面子，只賣給台灣過時的武器。」

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