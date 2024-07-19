3地防38度極端高溫 估颱風下週一起接近台灣

今天（19日）台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。（資料照）

2024/07/19 07:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署針對颱風動態預估，目前菲律賓東方海面及南海為一大低壓區，有利熱帶系統發展，依最新預報資料顯示，週六前後南方大低壓帶當中有熱帶性低氣壓生成並進一步發展為颱風的機率，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動，預估下週一至下週三並有接近台灣附近的可能。不過氣象署也提醒，目前颱風尚未生成，其確切發展位置、強度及未來行徑方向仍在調整中，預報不確定性仍大，氣象署密切監控中。

今天（19日）氣溫方面，由於持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。氣象署也持續對18縣市發布高溫資訊，其中新北市、台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，提醒應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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今日天氣方面，目前環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後在各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣，午後外出請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六、週日（20日、21日）各地仍高溫炎熱，高溫普遍在33至36度，尤其在大台北、桃園及中南部地區容易出現37度以上極端高溫，外出請多補充水分，慎防熱傷害。午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下午外出請注意天氣的變化。

週一（22日）太平洋高壓減弱，南邊低壓帶北移，水氣增多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；沒下雨時感受仍悶熱，各地高溫約32至36度。

週二至週四（23日至25日）熱帶性低壓帶或颱風預估由台灣東方海面北上，受其外圍環流影響，天氣不穩定，週二、週三東半部及南部容易有陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週四轉為西南風，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 36 29 ~ 35 27 ~ 34

氣象署也持續對18縣市發布高溫資訊，其中新北市、台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，提醒應避免戶外活動。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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