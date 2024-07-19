竹北天坑案》再爆「豐采520」黑料 卓冠廷：楊文科這幫人謀財害命

2024/07/19 03:28

〔即時新聞／綜合報導〕新竹地檢署偵辦竹北天坑案，質疑豐邑偷工減料致建案施工期間在建築基地內及道路出現8次坍塌，新竹縣長楊文科又涉嫌護航業者復工，起訴官、商、技師共12人，沒收不法所得2.5億餘元。民進黨新北市議員卓冠廷18日深夜加碼爆料，秀出豐邑建案地下室H型鋼部分已彎曲照片，認為基地支撐結構可能已歪斜，並痛批拿整個區段的人命開玩笑，直言「用謀財害命來講楊文科這幫人，真的一點都不為過。」

卓冠廷表示，竹北喜來登周邊，因為豐邑建設的「豐采520」建案一年半內坍塌8次，在竹北最熱鬧的精華區造成多次天坑、吞掉特斯拉。而楊文科率領的新竹縣府，居然屢屢放水、規避專案小組審查、巧立各種方式，接受建商的私下約見和款待，讓豐邑建設不斷復工。因此有看不下去的知情人士，主動提供「照片」做為打臉豐邑建設的證據。

秀「H型鋼彎曲」照片 質疑支撐結構歪斜

照片顯示，「豐采520」地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，代表基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡。卓冠廷認為，造成這種結果，其根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計。

依照檢方起訴資料來看，豐邑建設從設計階段就把本應33.8公尺的H型鋼擋土牆偷改成18.5公尺，還偷偷抽換原有設計圖面。到了發包階段，再把地質改良樁刪減成15.5公尺，且數量大減45.6%。兩次的偷工減料，讓豐邑省下了2億多。

對於豐邑機構回應「由於地下工程改變為逆打工法，前後已追加超過2億多元的工程款。」卓冠廷大批扯謊，並表示花錢改善本來就是應該的，「就是因為你偷改設計、不按圖施工又偷工減料！」

卓冠廷直言，豐邑建設這一案一坪要價60萬，總共890戶，只要完成交屋，200億就在口袋。今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億？他為此質疑豐邑建設「你們可以不向買了豐采520的消費者說明清楚工地狀況嗎？他們還在付工程款，可以接受一輩子的積蓄換來這樣的工程品質的房屋嗎？」

此外，對於縣長楊文科、處長江良淵2人，卓冠廷也說「你們兩位從前縣府時期，一個是副縣長，一個是建管科長，一路這樣支持著豐邑建設，接受施壓，接受關說，你們晚上還睡得著嗎？」

目前該案已被檢調起訴，司法會裁判，但卓冠廷最後呼籲，拜託良善的台灣社會，也讓這些草菅人命的官負起該負的政治責任。

不過楊文科對於豐采520建案所導致竹北天坑事件，先前在受訪時曾表示，從開始塌陷迄今，縣府都依據相關法令的規定，和新竹縣建築爭議事件處理原則辦理，都是用會不會影響公共安全之虞的狀況下來考慮，所以過程中有復工、有搶險，到目前也仍依據相關的程序進行中，迄今縣府也還沒有核准豐邑機構復工。

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