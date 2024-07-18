最愛來台遊客香港拿第一 南投觀光業赴港參展行銷

南投縣觀光業參加「香港運動消閒博覽會」，現場展示南投景點宣傳資料。（南投縣政府提供）

2024/07/18 09:24

〔記者張協昇／南投報導〕依據交通部觀光署統計，今年累計已有110萬4519名香港旅客來台，成為疫後最愛來台旅遊的外國觀光客，鑑於香港貿易發展局7月17日至7月23日，於當地主辦「香港運動消閒博覽會」，南投縣政府觀光處也攜手觀光產業聯盟協會、南投民宿觀光協會、南投縣清境觀光協會前往舉辦旅遊推介會，盼吸引更多香港旅客來台探索南投的美景與文化。

南投縣政府觀光處長陳志賢表示，由於港台語言文字相通，自由行比率很高，而經過多年努力，南投縣已成為全台「台灣好行」路線最多縣市，形成自由行觀光客最愛的完善交通服務路網，這次偕同縣內觀光業者赴港行銷，特別著重於透過「台灣好行」行銷，期能進一步拓展南投縣觀光產業。

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陳志賢表示，南投縣擁有豐富多元的觀光資源，包含原住民部落觀光、高山自然生態、休閒農業、自行車道路網、健行步道、遊樂區、歲時節慶活動等特色，此次赴港透過推介會形式參展，將推廣縣內7大主題旅遊軸線，包括合歡山星空軸、日月潭觀光軸、藝術溫泉軸、八卦山休閒軸、集集鐵道軸、茶香工藝軸及玉山溫泉軸，並整合南投在地旅遊特色，結合「台灣好行」公車接駁路線，推介旅遊攻略、套票優惠及交通路線，營造友善旅遊環境，提升服務品質與觀光體驗，期待能吸引更多香港遊客來台優先選擇南投觀光。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇表示，疫後香港成為來台觀光的第一大市場，且持續穩定成長，台中直航香港班機單程只需90分鐘，港澳旅客多以自由行方式旅遊台灣，聯盟將持續在食、宿、遊、購、行等方面努力，規劃新旅遊產品並提升舊產品服務品質，吸引更多國際觀光客來台。

鑑於香港人喜歡來台旅遊，南投縣政府觀光處攜手觀光業者參加「香港運動消閒博覽會」，行銷南投觀光景點。（南投縣政府提供）

南投縣政府觀光處長陳志賢在「香港運動消閒博覽會」旅遊推介會，介紹南投觀光景點。（南投縣政府提供）

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