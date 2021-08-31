增加23歲到28歲打AZ 指揮中心：9月3日起預約

AZ疫苗加開23歲至28歲民眾預約。（指揮中心提供，本報合成）

2021/08/31 14:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31日）表示，9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）[即1998年12月31日（含）以前出生]民眾」預約，將會陸續收到提醒簡訊，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次。

陳時中說，「COVID-19公費疫苗預約平台」第七期自8月29日10時開放AZ疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。

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為讓疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）民眾預約。

指揮中心也提醒，前次（8月29日10時至8月31日12時止）已宣布符合預約資格對象，包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲（含）以上對象[即1992年12月31日（含）以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日（含）前出生]第九類對象，依原預約期程，已於8月31日中午12時停止預約及修改。

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9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）[即1998年12月31日（含）以前出生]民眾」預約。（指揮中心提供）

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