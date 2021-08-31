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    議員批配合五倍券振興政策不明 盧秀燕︰10月才會公布

    市議員陳淑華批台中市老店家紛紛倒，中市配合五倍振興券的振興政策至今未明。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳淑華批台中市老店家紛紛倒，中市配合五倍振興券的振興政策至今未明。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/31 13:38

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情以來，台中市有許多幾十年的老店紛紛凋零，市議員陳淑華今天在市議會痛批市府，之前30、40年老店鶴園、逢甲阿文海產關門大吉，台中市指標的「幸發亭」本鋪竟然不再營業了，市府對要配合振興券追加3.5億元，細項至今未說清楚，初步說明竟還是如同去年的購物節項目，要求一旦提出優惠，不能只適用百貨公司及大賣場，要考量小攤商及小店家。

    市長盧秀燕表示，中央的振興券是在10月才公佈，市府一定會配合，並且加大其效能，也會在10月左右公布振興政策，各縣市也是如此。

    市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤表示，逢甲商圈近期空置店面增多，張貼租售物件非常多，顯示路邊店家市況不佳，台灣大道上的知名旅行公司也早在去年就閉店縮減支出、縮減成本，許多餐飲、旅宿真的是苦撐。到前2天，台中市指標的「幸發亭」本店也不再營業了，市府配合五倍振興券卻還是秘密。

    陳淑華直指，台中市政府在振興政策緩不濟急、推出時程在六都中屬嚴重落後，三級警戒鬆綁以後，許多縣市的振興措施在第一時間就推出，反觀台中市都要聲聲催促，慢了好幾拍、甚至部分措施慢了快2個月之久。這麼慢的行政效率，根本沒辦法讓店家、攤商安心，許多受影響的旅宿餐飲業，收入減少2、3成甚至5、6成或更多。

    陳淑華痛批，民眾在三級警戒期間收入鋭減乃至威脅生計維繫的痛苦，市政府不但不能第一時間設法減輕民眾的壓力。盧秀燕市長還要民眾期待市政府的振興政策，還要民眾慢慢等，這是什麼心態？

    陳淑華指出，這次各縣市紛搶五倍券的商機，盼增加消費，就是希望在五倍券的機會下，創造民間的收入、乃至引爆報復性消費，藉著這個機會來提振經濟、活絡社會。但台中市只擺出一個3.5億？市政府只有一個「上頭」保密，讓市民期待，基層不知如何執行，只是框一個金額，沒有規劃、沒有內容！

    陳淑華說，大家都要知道3.5億怎麼用，釣出市政府一紙公文，全文看一看，就是在講怎麼用來辦購物節。看不到振興民間經濟、就只是在振興購物節！

    陳淑華強烈要求，追加3.5億元振興五倍券加值計畫預算，市府不要只會顧著增加行銷購物節、包裝購物節，要真正落實到市民身上、要真正讓市民、店家、攤商有感。像去年小店家、小攤商都很難獲益，應規劃將預算花在提振市井小民的經濟；否則只看到大百貨、大賣場在笑，店家、攤商一樣苦不堪言。

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    市議員批台中市老店家紛紛倒，中市配合五倍振興券的振興政策至今未明。（記者蘇金鳳攝）

    市議員批台中市老店家紛紛倒，中市配合五倍振興券的振興政策至今未明。（記者蘇金鳳攝）

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