強颱凱米撲台 預警封閉路段擴大為26處

多處公路路段預警封閉。（記者吳亮儀翻攝）

2024/07/24 23:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應強颱凱米威脅，交通部公路局今天（24日）深夜宣布擴大預警性路段達26處，提醒用路人注意，也會視風雨狀況開放通行。

預警性封閉路段26處，將視風雨狀況開放通行：

請繼續往下閱讀...

1.基隆市中正區台2線70K（潮境公園），24日起已實施預警性封閉。

2.桃園市復興區台7線22K+800~94K（羅浮至牛鬥橋），24日起已實施預警性封閉。

3.宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K（百韜橋至勝光路段），24日起已實施預警性封閉。

4.桃園市大溪區台7乙8K+200~12K（五寮至三民路段），24日起已實施預警性封閉。

5.台中市和平區台8線臨37中橫便道0K~16K+746（谷關至德基路段），24日起已實施預警性封閉。

6.台中市和平區台8線76K~78K（靈甫橋路段），24日起已實施預警性封閉。

7.南投縣仁愛鄉台8線85K~110K（榮興至大禹嶺路段），24日起已實施預警性封閉。

8.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500（關原至太魯閣口路段），24日起已實施預警性封閉。

9.新北市坪林區台9線38K~68K+500（坪林至金面路段），24日起已實施預警性封閉。

10.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700（蘇澳至崇德路段），24日起已實施預警性封閉。

11.新北市烏來區台9甲線14K~19K+900（烏來至孝義路段），24日起已實施預警性封閉。

12.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900（蘇澳至和仁路段），24日起已實施預警性封閉。

13.花蓮縣豐濱鄉台11線30K~37K（芭崎至磯崎路段），24日21時實施預警性封閉。

14.花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K（光復至豐濱路段），24日起已實施預警性封閉。

15.南投縣仁愛鄉台14線68K~99K（南豐至屯原路段），24日起已實施預警性封閉。

16.南投縣仁愛鄉台14甲線18K~32K+700（翠峰至松雪樓路段），24日起已實施預警性封閉。

17.南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800（地利至合流坪路段），24日起已實施預警性封閉。

18.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K（觸口至阿里山路段），24日起已實施預警性封閉。

19.南投縣信義鄉台18線98K+700~108K（自忠至塔塔加路段），24日起已實施預警性封閉。

20.高雄市桃源區台20線93K~98K+700（勤和至復興路段），24日起已實施預警性封閉。

21.台東縣海端鄉台20線149K～181K（向陽至霧鹿路段），24日起已實施預警性封閉。

22.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），24日起已實施預警性封閉。

23.南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385（草坪頭至塔塔加路段），24日起已實施預警性封閉。

24.花蓮縣富里鄉台23線7K~台東縣東河鄉25K+100（豐南村至北源路段），24日起已實施預警性封閉。

25.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段），24日起已實施預警性封閉。

26.高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K （那瑪夏至五里埔路段），24日起已實施預警性封閉。

公路局說，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。提醒用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統 及收聽警廣路況廣播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法