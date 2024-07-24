鬼門關前搶回性命 賴欽麃15年募血傳愛人生

曾在鬼門關前走一遭的賴欽麃，15年來積極投入募血志業，多次獲得表揚。（賴欽麃提供）

2024/07/24 22:57

〔記者王俊忠／台南報導〕1959年出生於雲林縣北港鎮的賴欽麃，23歲隻身到台南做業務打拚工作，之後僱用師傅、摸索開設螺絲工廠。15年前，他參加國際獅子會，開始辦捐血活動；2014年突發心肌梗塞，在鬼門關前走一遭，深刻體認醫療現場血液的重要性，全力投入募血任務，在雲嘉南地區參與辦過幾百場捐血活動，協助捐血中心募得數10萬袋熱血。

賴欽麃年輕時獨自到台南闖天下，從油漆生意做起，後來油漆金屬漸被電鍍金屬取代，他轉型改做螺絲五金，僱師傅來做，加上自己摸索，逐漸闖出一片天，如今在台南永康經營東隆基礎螺絲工廠，深耕傳統產業。

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約在2009年，賴欽麃事業做出成績、參與獅子會組織，擔任分會會長，開始籌辦公益捐血，覺得捐血是最直接能拯救生命的志業，自己捐血也幫忙募血。2014年一次打網球時，突感胸口劇痛到背部，他強忍痛楚，自行開車到永康奇美醫院，一到急診處就昏過去，在醫護團隊搶救下挽回性命。

賴欽麃憶道，那次心肌梗塞的前兩天，剛製作1000個血袋送給捐血中心，他相信可能自己平日行善做點功德，老天爺繼續讓他在世間服務。這次生死交關的考驗，也令他深刻體認到醫療現場血液的重要性，「當時躺在病床上，腦海浮現的是那些在捐血活動中幫助過的面孔」，那一刻他更加堅信募血是他應該做的事。

賴欽麃不只是快樂的捐血推動者、也是個城市農夫，他在公司一隅劃設一處開心農場，生產有機農產品，他也把農產品當作回饋贈禮，送給參加捐血的愛心人士，捐血人奉獻愛心同時也能收穫健康與快樂。

這位捐血推手深知個人力量有限，需凝聚更多志同道合者共識，才能讓捐血更具規模與迴響，賴欽麃在獅子會300-E1區的捐血委員會增設獎勵辦法，獎勵每年前5名的捐血績優分會、廣納捐血委員會成員；他自己也獲得多次表揚。

賴欽麃說，獅子會300-E1區的轄區跨越雲、嘉、南多縣市，雲嘉南地區共有95個分會，他擔任E1區捐血委員會主席，只要週六、日有空就到各分會輔導辦捐血，像是去年7月到今年6月底一個年度，300-E1區所有分會就募得3萬8000多袋鮮血。他說，捐血助人也有益自己身體，這志業長期做下來，與社會各界廣結善緣，冥冥中覺得自己的工作、事業都順利許多、也有好運道，有生之年會持續做下去，也歡迎大家有空就去捐血，利人利己何樂不為！

賴欽麃（前排右二）假日有空時常參與獅子會300-E1區協助推動各分會辦捐血活動。（資料照，記者王俊忠攝）

賴欽麃（右）15年來積極投入募血志業。（賴欽麃提供）

投入募血志業長達15年的賴欽麃認為捐血利人又利己，何樂不為！（資料照，記者王俊忠攝）

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