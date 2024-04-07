為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮強震》土耳其無人機隊艱辛取樣！砂卡礑災區珍貴3D立體影像曝光

土耳其無人機搜救團隊，與台灣團隊合作，建立災區最新的3D影像建模。（消防署提供）

土耳其無人機搜救團隊，與台灣團隊合作，建立災區最新的3D影像建模。（消防署提供）

2024/04/07 19:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次地震中發生大崩塌，目前已知有8人在這裡遇難。土耳其無人機搜救團隊今抵達花蓮，隊長Serhat說，非常感謝台灣政府與民間單位在土耳其大地震時的協助，此次帶來3台無人機，希望能盡最大能力協助搜救工作，晚間團隊呈現受災地點的3D立體影像，方便搜救人員了解災變地形。

消防署指出，台土無人機聯合團隊，共計進行3次任務飛行，因砂卡礑災區環境險峻，峽谷地形、訊號及瞬間側風因素，成功完成兩次取像任務，有一趟任務沒有完成；無人機的飛行航高距地面最高約170公尺，配合攜帶的相機酬載，地面解析度可達3公分，最遠飛抵遠離起飛點一公里外的大型坍塌地區。

由無人機取像的相片顯示，可分辨出先前特搜隊所標示兩位受困罹害者的位置，同時進行災區3D影像的建模，呈現災區現場的立體樣貌，消防署指出，期待可透過這種取像建模技術的建置機制，來應用於未來救災情境。

消防署指出，透過無人機來建立救災模式，就是避免救災人員涉險，也透過各種運作模式的試煉，尋找出更安全、更好的方式來執行救災工作，保障救災人員的安全，更體現出太魯閣峽谷地形、訊號源不穩定、瞬間側風等因素，這正是台土無人機聯合團隊交流合作的主要目的。

因砂卡礑峽谷地貌相當曲折，通訊也受到地形遮蔽、與瞬間側風等問題，因此台土無人機團隊將繼續透過今天現場的實際運作，共同研商出更好的因應對策，俾便繼續進行，消防署也規劃在花蓮的任務告一段落後，邀請台土雙方的專家與相關機關構團體，前往訓練中心進一步研商交流。

無人機國家隊長羅正方說，第一個坍塌距離砂卡礑大橋約500公尺左右，利用6000萬畫素無人機來確認空拍的解析度是否足夠辨識，對於未來消防員需要搜救，不用涉及，就可以用無人機，把視距做延伸，完成對崩塌地最新的3D地貌，可以左右滾動、放大、縮小，未來會有很大的幫助。

花蓮災區最新3D影像建模，呈現現場立體樣貌。（消防署提供）

花蓮災區最新3D影像建模，呈現現場立體樣貌。（消防署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》巴士影像曝光！失聯新加坡夫妻 一前一後在砂卡礑下車
2024/04/07 12:09

花蓮強震》巴士影像曝光！失聯新加坡夫妻 一前一後在砂卡礑下車
斷斷續續待確認！屏東籍漁船「鴻興漁號」失聯 疑菲律賓海域傳回訊號
2024/04/07 20:12

斷斷續續待確認！屏東籍漁船「鴻興漁號」失聯 疑菲律賓海域傳回訊號

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
獨家》疑受花蓮強震海嘯影響 屏東「鴻興號」漁船失聯至今
2024/04/07 18:02

獨家》疑受花蓮強震海嘯影響 屏東「鴻興號」漁船失聯至今
又有規模5以上地震 餘震逾700次 氣象署：0403地震序列開始減少
2024/04/07 19:30

又有規模5以上地震 餘震逾700次 氣象署：0403地震序列開始減少

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
蔡英文：921地震也是土耳其率先抵台救援 善的循環持續擴散
2024/04/07 18:07

蔡英文：921地震也是土耳其率先抵台救援 善的循環持續擴散
花蓮強震》42米高大鋼牙出動！延宕逾40小時 天王星大樓又開拆
2024/04/07 19:18

花蓮強震》42米高大鋼牙出動！延宕逾40小時 天王星大樓又開拆
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播