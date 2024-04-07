花蓮強震》土耳其無人機隊艱辛取樣！砂卡礑災區珍貴3D立體影像曝光

土耳其無人機搜救團隊，與台灣團隊合作，建立災區最新的3D影像建模。（消防署提供）

2024/04/07 19:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次地震中發生大崩塌，目前已知有8人在這裡遇難。土耳其無人機搜救團隊今抵達花蓮，隊長Serhat說，非常感謝台灣政府與民間單位在土耳其大地震時的協助，此次帶來3台無人機，希望能盡最大能力協助搜救工作，晚間團隊呈現受災地點的3D立體影像，方便搜救人員了解災變地形。

消防署指出，台土無人機聯合團隊，共計進行3次任務飛行，因砂卡礑災區環境險峻，峽谷地形、訊號及瞬間側風因素，成功完成兩次取像任務，有一趟任務沒有完成；無人機的飛行航高距地面最高約170公尺，配合攜帶的相機酬載，地面解析度可達3公分，最遠飛抵遠離起飛點一公里外的大型坍塌地區。

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由無人機取像的相片顯示，可分辨出先前特搜隊所標示兩位受困罹害者的位置，同時進行災區3D影像的建模，呈現災區現場的立體樣貌，消防署指出，期待可透過這種取像建模技術的建置機制，來應用於未來救災情境。

消防署指出，透過無人機來建立救災模式，就是避免救災人員涉險，也透過各種運作模式的試煉，尋找出更安全、更好的方式來執行救災工作，保障救災人員的安全，更體現出太魯閣峽谷地形、訊號源不穩定、瞬間側風等因素，這正是台土無人機聯合團隊交流合作的主要目的。

因砂卡礑峽谷地貌相當曲折，通訊也受到地形遮蔽、與瞬間側風等問題，因此台土無人機團隊將繼續透過今天現場的實際運作，共同研商出更好的因應對策，俾便繼續進行，消防署也規劃在花蓮的任務告一段落後，邀請台土雙方的專家與相關機關構團體，前往訓練中心進一步研商交流。

無人機國家隊長羅正方說，第一個坍塌距離砂卡礑大橋約500公尺左右，利用6000萬畫素無人機來確認空拍的解析度是否足夠辨識，對於未來消防員需要搜救，不用涉及，就可以用無人機，把視距做延伸，完成對崩塌地最新的3D地貌，可以左右滾動、放大、縮小，未來會有很大的幫助。

花蓮災區最新3D影像建模，呈現現場立體樣貌。（消防署提供）

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