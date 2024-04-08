花蓮強震》丟中風兒救命錢！天王星阿嬤獲贈10萬感動泛淚

仁里義消陳顧問（左2）捐贈10萬元給天王星大樓6樓受災戶汪阿嬤（右2）。（記者許麗娟攝）

2024/04/08 17:47

首次上稿 17:20

更新時間 17:47（收到義消10萬元 補充71歲嬤背景）

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮強震救災進入第6天，今天（8日）下午在天王星大樓的拆除現場，有彰化餐車夫妻開了11小時的車到花蓮，準備近300份餐點提供災民和救災人員免費品嚐；6樓住戶汪阿嬤因兒子中風，日前苦尋家中救命錢，今天也有義消特別捐贈10萬元幫助汪阿嬤度過難關。

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經營泰式餐車的林姓夫妻今天清晨3點多從彰化一路開了11小時到花蓮，老闆娘林小姐說，取之於社會、回饋於社會，他們的餐車本來就是全台環島跑，之前也曾到花蓮擺攤，這次看到地震災情嚴重，也想盡一點微薄的心力，一整天將提供250至300份打拋豬肉飯和蝦餅，希望救災人員或災民都可以來享用。

現場品嚐餐點的受災戶洪先生感動地說，「真的很好吃，年輕人有這份心真的不錯！」洪先生是天王星大樓1樓經營13年的菸酒店老闆，他說，本來都一大早8點前開店，今年生意差了一些，所以延到9點才開，沒想到因此躲過一劫，不過損失初估至少500萬元。

洪先生說，2018年0206地震時也因商品倒下破裂損失近70萬元，破損的酒收拾至少3個大麻布袋，連隔壁店家都聞到醉了，再次受災雖然心在淌血，不過他也自嘲「沒關係啦！還能喘氣！」

此外，家住6樓的71歲汪阿嬤，在天王星大樓要拆除前，曾含淚請求相關人員幫忙留意家中裝有錢財和證件的背包，盼能協助找回，因為兒子去年9月中風，這是他們生活上重要的救命錢。

聽聞汪阿嬤的困難，仁里義消顧問陳先生特別捐贈10萬元現金給汪阿嬤。陳先生說，從地震起，花蓮人都是受災戶，因為觀光產業都會蕭條，但仍希望汪阿嬤的兒子能好好的治療，汪阿嬤也感動到眼眶泛淚，並提及這次的受災戶不僅有她，希望大家都能來幫助所有災民。

林姓夫妻從彰化開了11小時的餐車到花蓮送暖，今天1天提供近300份現做餐點給災民和救災人員享用。（記者許麗娟攝）

餐車夫妻從彰化到花蓮為災民送暖。（記者許麗娟攝）

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