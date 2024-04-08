為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北原住民族部落大學開學 15區50門課程陸續登場

市長侯友宜與樹林社區大學、新店崇光社區大學簽訂合作意向書。（記者董冠怡攝）

市長侯友宜與樹林社區大學、新店崇光社區大學簽訂合作意向書。（記者董冠怡攝）

2024/04/08 17:06

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市原住民族部落大學今舉行開學典禮，今年在市內15個行政區，從原民文化傳承到都市族人產業創新科技，規劃50門多元課程，4月陸續開課。主持儀式的原民部大校長、新北市長侯友宜表示，這次與樹林社區大學、新店崇光社區大學合作，內容著重於傳統技藝、語言教育、族群文化、產業經濟與健康照護，並藉田野教學工作坊和遊程，更加認識原民文化，一起多元共學。

市長侯友宜在開學典禮上，代表新北原民部大頒發聘書給50名講師，並與兩間社區大學簽訂合作意向書，開設原住民族傳統文化課程，例如「部落就是生活的學校」採工作坊形式，透過文獻回顧、田野調查、獵人與織女訪談，以及融入原民向山海學習、尊重自然，淬鍊出的生活技能等元素，規劃遊程動線走讀、探索。

市府原住民族行政局長Siku Yaway（林瑋茜）指出，15個行政區包含三重、土城、汐止、板橋、烏來、新店、新莊、瑞芳、樹林、鶯歌、中和、永和、三芝、五股及泰山區，50門課程像是排灣族傳統月桃編織、圖紋創意皮雕、原鄉部落人文生態導覽解說人員培訓等，有興趣者，不分原漢均可報名參加，詳細資訊可上官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南札哈木部落大學「原汁原味」 教作米釀造麴術
2023/04/19 23:04

台南札哈木部落大學「原汁原味」 教作米釀造麴術
竹縣原民部落大學開學 傳承文化也融入創業輔導
2023/03/21 17:24

竹縣原民部落大學開學 傳承文化也融入創業輔導

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
桃園部落大學開學 張善政稱讚幾乎年年優等
2023/03/11 14:23

桃園部落大學開學 張善政稱讚幾乎年年優等

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播