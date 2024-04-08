新北原住民族部落大學開學 15區50門課程陸續登場

市長侯友宜與樹林社區大學、新店崇光社區大學簽訂合作意向書。（記者董冠怡攝）

2024/04/08 17:06

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市原住民族部落大學今舉行開學典禮，今年在市內15個行政區，從原民文化傳承到都市族人產業創新科技，規劃50門多元課程，4月陸續開課。主持儀式的原民部大校長、新北市長侯友宜表示，這次與樹林社區大學、新店崇光社區大學合作，內容著重於傳統技藝、語言教育、族群文化、產業經濟與健康照護，並藉田野教學工作坊和遊程，更加認識原民文化，一起多元共學。

市長侯友宜在開學典禮上，代表新北原民部大頒發聘書給50名講師，並與兩間社區大學簽訂合作意向書，開設原住民族傳統文化課程，例如「部落就是生活的學校」採工作坊形式，透過文獻回顧、田野調查、獵人與織女訪談，以及融入原民向山海學習、尊重自然，淬鍊出的生活技能等元素，規劃遊程動線走讀、探索。

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市府原住民族行政局長Siku Yaway（林瑋茜）指出，15個行政區包含三重、土城、汐止、板橋、烏來、新店、新莊、瑞芳、樹林、鶯歌、中和、永和、三芝、五股及泰山區，50門課程像是排灣族傳統月桃編織、圖紋創意皮雕、原鄉部落人文生態導覽解說人員培訓等，有興趣者，不分原漢均可報名參加，詳細資訊可上官網查詢。

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