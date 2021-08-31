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    明天開學！中市議員要求各校徹底消毒 未打疫苗教職員要快篩

    明天開學，市議員要求各校一定要消毒徹底，未打疫苗的教職員要快篩。（記者蘇金鳳攝）

    明天開學，市議員要求各校一定要消毒徹底，未打疫苗的教職員要快篩。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/31 17:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就要開學，台中市議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤今天在市政總質詢表示，受疫情影響，校園環境清消非常重要，尤其，之前學校提供場地設置快打站，全面徹底消毒更是不能馬虎，更要協助未施打疫苗的教職人員快篩。

    教育局長楊振昇表示，目前各校都在消毒，中央補助4千萬防疫，目前台中市只有一所預計9月8日隔板會到位，其他各校都已設置，如果不夠，向教育局申請，目前教職員打疫苗約打了93.7%，若未打疫苗及打一劑未達14天就要快篩。

    邱素貞表示，馬上要開學了，各項防疫物資整備工作，包含口罩、酒精、洗手乳（肥皂）、漂白水、額（耳）溫槍等等，另額（耳）溫槍及紅外線熱感應儀等，是否已完成檢測校正工作，以確保體溫檢測結果正確？

    她也對台中市各級學校是否都已經針對教室、各學習場域、經常接觸之門把、桌（椅）面、電燈開關、麥克風、教（玩）具、 電腦鍵盤、滑鼠等進行清潔消毒作業，表達關切。

    此外，邱素貞還表示，近期將有BNT疫苗抵台，BNT疫苗已經定案的是給學生施打，並將以12-18歲的學生為優先施打對象，請問教育局有何相關規劃？楊振昇對此則表示，會進行造冊施打。

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