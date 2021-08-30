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    桃市完成學校清消 鄭文燦：滿18歲學生由校方造冊接種BNT

    桃園市長鄭文燦今天下午前往蘆竹區大竹國小視察，坐在課椅上體驗當小一新鮮人，引起一旁議員起哄稱是「中央新鮮人」。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦今天下午前往蘆竹區大竹國小視察，坐在課椅上體驗當小一新鮮人，引起一旁議員起哄稱是「中央新鮮人」。（記者魏瑾筠攝）

    2021/08/30 15:31

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市高中職以下的各級學校將於9月1日開學，為迎接學子在暌違3個半月後重返校園，各校的防疫物資、準備工作均已到位，全市306所學校也於今天全數完成清消。針對有家長關心其就讀高中的孩子滿18歲，若要接種BNT只能上網登記，市長鄭文燦對此表示，如果是學校學生滿18歲，一律由學校造冊登記。

    鄭文燦今天上午先是前往桃園區青溪國小視察學生上游泳課、音樂課等情形，下午再到蘆竹區大竹國小視察學校廚房、學生用餐防疫整備工作。鄭文燦說，開學後的防疫計畫，包括家庭聯絡簿會紀錄家庭成員健康、量測體溫狀況，鼓勵做好健康管理；每班也都有耳溫槍，提供學生入班後量測體溫，師生必須全程戴口罩。

    針對各項防疫物資整備情形，鄭文燦指出，包括口罩、酒精、漂白水、用餐隔板及快篩試劑等防疫物資都已到位，針對不同學校、年級採用的用餐隔板，也已準備齊全，另也準備1萬6000個快篩試劑提供給各學校，因應智慧教學，如果學生無法自備平板電腦，也提供2萬1800台給各校出借給學生。

    此外，舉凡班班有冷氣及智慧教室、操場、風雨教室、廚房、廁所的更新案也陸續完成，鄭文燦說，各校利用暑假期間整備校園資源，讓學生、老師都能夠開心的回到學校，也讓家長放心。

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    至於BNT疫苗將來台，並優先提供給12至17歲青少年在校園內接種，但有家長反映，孩子滿18歲恐需上網預約，鄭文燦表示，12至17歲國、高中生的接種，原則上會採用到校接種，並由家長跟學生填寫疫苗接種意願同意書，如果是學校學生的年紀滿18歲，則一律由學校造冊登記接種。

    另，鄭文燦說，經過3次的教育人員專案接種疫苗，正式老師的接種率已達99.6%，少數未接種者是因為懷孕或個人身體因素，因此開學後必須要快篩。

    桃園市長鄭文燦（右）今天下午到蘆竹區大竹國小視察學校廚房及學生用餐防疫整備工作。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦（右）今天下午到蘆竹區大竹國小視察學校廚房及學生用餐防疫整備工作。（記者魏瑾筠攝）

    為迎接學子在暌違3個半月後重返校園，桃園市306所學校也於今天全數完成清消。（記者魏瑾筠攝）

    為迎接學子在暌違3個半月後重返校園，桃園市306所學校也於今天全數完成清消。（記者魏瑾筠攝）

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