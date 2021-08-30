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    中市議員稱開學設隔板勞民傷財 教育局長︰保持社交距離就不必

    開學要設隔板，中市議員陳文政批矯枉過正，勞民傷財。（記者蘇金鳳攝）

    開學要設隔板，中市議員陳文政批矯枉過正，勞民傷財。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/30 14:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕9月1日就要開學，市議員陳文政表示，各級學校都在搶購隔板，甚至有學校因買不到隔板，計劃要用珍珠板、瓦愣紙DIY，演變成「隔板之亂」，教育部明明提供2個選項，「保持1.5公尺」或「使用隔板」，但隔板好像成了唯一選項，根本是勞民傷財、矯枉過正，要求教育局儘速調整。

    教育局長楊振昇表示，設隔板只是選項之一，只要保持社交距離就不需要隔板，台中市各級學校設隔板需要4千萬經費，教育部全額補助，目前台中市只有4所學校，9月中會到貨，其他學校都完成購買隔板，因此設隔板對台中市沒有困難。

    市議員陳文政今天市政總質詢指出，教育局要求學校要設隔板，在少子化的今天，稍作安排或分區用餐就可以保持1.5公尺，而國際許多研究都指出隔板恐造成通風不良、病毒更聚集，籲教育局著重「改善通風」和「拉大距離」，儘速作出調整。

    陳文政說，教育部在8月中旬才公布校園防疫指引，離開學僅2週的時間，台中市教育局要求個學校要買到隔板，導致隔板一片難求、甚至有許多基層教職同仁提前到校DIY。

    陳文政強調，教育部明定校園用餐比照「餐飲業防疫指引」，「保持1.5公尺」或「使用隔板」都可以，但台中高中以下各級學校仍被要求都需使用隔板，變成「唯一選項」。

    陳文政指出，教育部《國民小學及國民中學設施設備基準》第8點規定，「每個學生的室內面積不得少於2.4平方公尺」，而2.4平方公尺若是一個正方形的範圍，邊長約1.54公尺，明顯大於1.5公尺。

    目前少子化，各校實施小班教學，也還有許多專科教室，除非學生數太多，不然只要稍作安排與分區，用餐防疫距離絕對可以拉大。

    陳文政指出，對於學校為什麼要搶購隔板，教育局也對中央隔板指引照單全收、全體適用，引發隔板之亂，讓他感到十分不解。

    陳文政強調，英美已有多起研究指出，隔板恐造成通風不良，下風處易形成病毒聚集的死區。現在各校瘋搶隔板，哪一天隔板被證實不利防疫、恐難逃報廢的命運，那就真的變成「勞民傷財」。陳文政要求教育局，應強化「維持良好通風」、「加大距離」，才是防疫最重要的基本功。

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