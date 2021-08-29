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    史上「最長暑假」將結束 專家分享收心操秘訣

    武漢肺炎本土疫情爆發，學生從5月中旬停課到9月1日開學，經歷史上「最長暑假」，孩子透過線上學習「停課不停學」，卻也讓家長擔憂子女沉溺3C造成作息不正常。（記者俞肇福攝）

    武漢肺炎本土疫情爆發，學生從5月中旬停課到9月1日開學，經歷史上「最長暑假」，孩子透過線上學習「停課不停學」，卻也讓家長擔憂子女沉溺3C造成作息不正常。（記者俞肇福攝）

    2021/08/29 20:01

    〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發，學生從5月中旬停課到本週三（9月1日）開學，經歷史上「最長暑假」，許多學生沉溺3C難自拔，晚睡晚起作息亂。專家建議家長剩下2天，陪孩子一起準備開學的用品，整理書包與暑假作業，並調整孩子生活作息，準備迎接新學期的到來。

    基隆市教育處指出，開學日倒數2天，學生作息的恢復與睡眠的調整是第一要務，其次透過讓學生整理書包、檢視制服有無變小、文具是否要採買，讓子女面對要開學的事實。

    基隆市建德國中校長徐仁斌表示，國中八、九年級的學生，須正視自己停課不停學的線上學習效果，若有落後，請務必利用開學期間，建立好學習目標，回復正常的實體課程學習生活。

    此外，剛從小學升上國中的學生，他建議家長不要急著把小孩送補習班，先讓孩子適應國中學習步調，並做好時間管理。徐仁斌提醒孩子一定要自主健康管理，隨時注意手部清潔，遵守防疫規範。

    基隆建德國小校長胡宗光建議，家長陪同孩子檢查開學所需物品與補充採購，帶孩子去剪髮或者是整理書桌，藉由儀式感讓小孩對開學有感覺。

    至於小一新生，他建議家長這2天和孩子討論國小生活的型態，家長可以帶孩子試走幾遍上下學的路，或者是開車、騎車模擬接送上下學，甚至可以在家裡以報紙剪裁出蹲式馬桶的形狀，讓孩子模擬如廁，讓小一生能適應國小生活。

    胡宗光說，建德國小的一年級老師在8月27日以線上會議方式辦理親師座談會，讓家長與新生更加了解校園生活；在開學當天，校長、老師和志工都會妝扮為可愛的卡通造型迎接新生，建議家長可以放心與放手，並與老師保持聯繫即可，小朋友的適應力，其實超乎大人的想像。

    開學在即，基隆市建德國小於8月27日召開1年級家長線上座談會，希望讓學生家長透過溝通減少焦慮。（圖為基隆市建德國小提供）

    開學在即，基隆市建德國小於8月27日召開1年級家長線上座談會，希望讓學生家長透過溝通減少焦慮。（圖為基隆市建德國小提供）

    開學在即，基隆市建德國小於8月27日召開1年級家長線上座談會，希望讓學生家長透過溝通減少焦慮。（圖為基隆市建德國小提供）

    開學在即，基隆市建德國小於8月27日召開1年級家長線上座談會，希望讓學生家長透過溝通減少焦慮。（圖為基隆市建德國小提供）

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