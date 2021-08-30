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    首頁　>　生活

    開學在即 埔里鎮內高中以下學校大清消

    埔里鎮公所動員合成里大坪頂的熱心農民，出動自走式農用噴霧車進行校園環境消毒。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所動員合成里大坪頂的熱心農民，出動自走式農用噴霧車進行校園環境消毒。（記者佟振國攝）

    2021/08/30 13:42

    〔記者佟振國／南投報導〕高中以下學校9月1日正式開學，防疫仍不能掉以輕心，南投縣埔里鎮公所今天再次動員合成里大坪頂蔬果專業區的熱心農民，出動10餘部機動性高的農用自走式噴霧車，進行校園公共環境及1樓室外空間的消毒作業，提供安全的教育環境，讓師親生都能放心。

    埔里鎮合成里大坪頂是蔬果專業區，許多農家都備有自走式農用噴霧車，噴藥施肥都很方便，但5月中旬本土疫情爆發，鎮內的環境清潔消毒需求大增，單靠公所清潔隊車輛、機具難免捉襟見肘，5、6月間公所即結合熱心農民出動農用噴霧車，2度進行全鎮各里及社區環境清消。

    高中以下學校將於後天正式開學，雖然防疫警戒已降為二級，校園防疫措施仍採高規格，今天公所清潔隊再動員大坪頂的農民，駕駛15部的農用噴霧車，至鎮內的高中、國中、國小做環境消毒，除了校園公共空間，農用噴霧車的機動性高、迴轉半徑小，也能在校園1樓走廊穿梭自如，增加環境消毒的範圍，鎮長廖志城也到場感謝農民在農忙時期仍全力配合防疫工作。

    3度參與環境清消的農民則表示，這次疫情影響百工百業，大家的生活、生計都受到影響，無法置身事外，目前除了增加疫苗的涵蓋率，相關防疫工作仍千萬不能鬆懈。

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    自走式農用噴霧車的機動性高、迴轉半徑下，也能在校園1樓走廊空間穿梭自如，增加消毒的範圍。（記者佟振國攝）

    自走式農用噴霧車的機動性高、迴轉半徑下，也能在校園1樓走廊空間穿梭自如，增加消毒的範圍。（記者佟振國攝）

    開學在即，埔里鎮各校也為每位同學準備用餐的隔板。（記者佟振國攝）

    開學在即，埔里鎮各校也為每位同學準備用餐的隔板。（記者佟振國攝）

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