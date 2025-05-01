中官方直屬醫院爆桃色醜聞！名醫開後宮 竟為美女小三丟下手術病患...

肖飛（左圖）遭妻子實名舉報在醫院「開後宮」，去年他還為了擁有出眾外表的董襲瑩，丟下正在動手術的病患。（右圖）（圖翻攝自X平台）

2025/05/01 19:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛健委直屬、被評為三級甲等醫院的北京「中日友好醫院」，近日爆出重大桃色醜聞！該院胸腔外科名醫肖飛遭妻子舉報在醫院「開後宮」，與多名護理師、醫師發生過關係，甚至為了小三擅離崗位，將病患丟在手術房，罔顧患者生命安全，消息曝光後引發中網高度關注。

此外，與肖飛出軌的護理師和醫師肖像照，被中國網友肉搜PO網，其中一名叫董襲瑩的女醫師，因為亮麗外表受到討論，後續其家庭背景和疑似攀關係，快速成為醫師的經歷被挖了出來，輿論紛紛質疑其擔任醫生的專業，同時批評中共從上到下，系統性的特權腐敗！

請繼續往下閱讀...

綜合中媒報導，作為國家衛健委直屬醫院，中日醫院承擔多個國家、地區的涉外醫療和中共中央幹部保健工作、國家緊急醫學救援任務。如此重要的醫院，近日卻爆出重大桃色醜聞，該院胸腔外科副主任肖飛遭妻子谷瀟雅實名舉報，在近5年間與多名護理師、醫師發生婚外情，還曾把人搞大肚子過，她多次抓包選擇原諒，但肖飛死性不改，忍無可忍的她，遂執筆寫下舉報信給中日醫院的黨紀委。

網傳舉報信可以看到，谷瀟雅特別提到去年6月，丈夫又與正接受住院醫師實習訓練的董襲瑩，發展不正當男女關係，「在工作中，肖飛公然對董襲瑩予以特殊關照，嚴重破壞了醫療工作的公平性與公正性，擾亂了正常的醫療工作程序」。谷瀟雅接著說，按照中國醫生正常實習計畫，2024年7月董襲瑩應該去脊椎外科見習，但肖飛為了繼續維持不正當關係，去請求脊椎外科主治醫師麻昊寧，讓董襲瑩繼續留在胸腔外科，麻昊寧相當不以為然，在群裡指責董襲瑩，結果肖飛跑去找麻昊寧大吵一架。

之後董襲瑩還是通過個人關係，聯繫到北京協和醫院骨科主任，和中日醫院脊椎外科的主人打招呼，達到不轉去脊椎外科見習的目的。更扯的是，去年7月5日，肖飛帶著董襲瑩進手術房，董襲瑩有些操作，讓資深手術室護理師忍不住斥責，肖飛見狀就對著護理師咆哮，甚至直接拉著董襲瑩走人，直接丟下已經麻醉的病人長達40分鐘。谷瀟雅表示，去年10月份，肖飛突然以沒有感情為由提出離婚，她才發現丈夫是為了董襲瑩，而且董襲瑩早在去年9月懷了丈夫的孩子，11月開始在外租公寓同居。

這件醜聞曝光後隨即引發中網熱議，有網友肉搜被點名與肖飛出軌的護理師與醫師的肖像，整理出「肖飛後宮圖」。其中董襲瑩的出眾外貌掀起討論，她的家庭背景和疑似攀關係，快速成為醫師的經歷也通通被挖出，讓越來越多人質疑，她是靠特權當上醫師，毫無專業可言。

原來，董襲瑩的父親董曉輝是中國國企「中治建築研究總院有限公司」的總經理兼董事，母親則是北京科技大學工程技術研究院副院長，董襲瑩高中在美國讀書，進入某社區大學，之後轉到哥倫比亞大學巴納德學院（Barnard College）讀經濟學，畢業後回到中國，透過北京協和醫院「4+4臨床醫學試點班」進入醫學領域，僅花4年時間就拿到醫學博士學位。

隨著輿論延燒，中日醫院本週日（4/27）發出官方通報，證實收到揭露胸腔外科醫師肖飛的實名舉報信，「中日友好醫院高度重視，立即組織調查核實工作，並於第一時間對肖某做出停職處理決定。經核查，舉報材料反映的肖某個人問題基本屬實。中日友好醫院根據相關規定，對肖某予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。」

另外，中國國家衛健委今天（5/1）也發布消息，表示已掌握中日醫院肖某、董某引發的相關輿情，目前已成立調查組，聯合相關單位對肖某、董某及有關機關進行調查核查，若確定有違法違規問題，將依法嚴肅處理。

網傳谷瀟雅舉報信部分內容，詳細提到肖飛為了董襲瑩丟下麻醉病人的過程。（圖翻攝自X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法