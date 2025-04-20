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    曼谷審計大樓倒塌釀47死 中企泰國分公司中國高層被捕

    緬甸強震造成泰國曼谷審計大樓倒塌釀47死，負責承建的中企泰國分公司高層張姓男子19日被捕。（歐新社）

    緬甸強震造成泰國曼谷審計大樓倒塌釀47死，負責承建的中企泰國分公司高層張姓男子19日被捕。（歐新社）

    2025/04/20 12:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸日前發生強震，距離震央超過1千公里的泰國曼谷審計大樓倒塌釀47死慘劇，泰國特別調查局（DSI）追查負責承建的中國建商中鐵十局泰國公司（China Railway No.10（Thailand）Co.），19日突襲逮捕中國籍高層張姓男子（Chuanling Zhang）。

    據泰媒《The Nation》報導，張姓男子19日在曼谷拉差達披色（Ratchadaphisek）一處飯店被捕，他當時顯得相當驚訝，旋即要求翻譯和律師協助，張男後續被帶回DSI總部偵訊。

    泰國當局還對3名泰籍男子展開通緝，分別是瑪納斯（Manas Srianan）、帕拉楚阿（Prachuap Sirikhet）、索豐（Sophon Meechai），他們涉嫌擔任人頭股東，讓中鐵十局得以在泰國發展，但此舉已違反了《外商經營法》。

    據了解，泰籍3人帳面上持有中鐵十局泰國公司51％的股份，但他們並非真正的經營者，所有控制權、決策權都來自中國，DSI也正在調查中企是否涉嫌圍標（串通投標）、鋼筋和水泥等建材是否符合標準。

    張男以口罩和帽子遮擋臉部。（歐新社）

    張男以口罩和帽子遮擋臉部。（歐新社）

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