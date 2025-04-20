為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    警偵辦北檢外違法集會 近期將傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃

    國民黨主席朱立倫及立委謝龍介、傅崐萁等人到都北檢抗議。（資料照）

    國民黨主席朱立倫及立委謝龍介、傅崐萁等人到都北檢抗議。（資料照）

    2025/04/20 14:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕警方偵辦國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃等人，涉嫌在4月17日晚間號召群眾前往台北地檢署外違法集會一案，除報請檢察官指揮偵辦，目前也正在整理相關資料、蒐證影像。警方認定朱等3人涉嫌違反集會遊行法，謝龍介在當天也涉嫌率眾拉倒警方架設的阻材，涉犯妨害公務，警方近期將會傳喚朱等3人到案說明並函送法辦。

    據悉，由於相關事證、影像蒐證完整齊全，警方並不需要再耗費太多時間分析、剪輯影像，極有可能在這禮拜就會發出通知書，傳喚朱等人到案。

    警方指出，17日當天晚上，警方分別分別舉1次勸導牌和3次警告牌、3次制止命令散解牌，但朱立倫、謝龍介、楊智伃等人與現場群眾，持續違法集會。警方經蒐證、完備法定蒐證程序，認定朱等3人違反集遊法。

    此外，謝龍介當天晚上，也涉嫌號召群眾拉倒警方在北檢外架設的阻材進入集會禁制區，謝的行為涉犯妨害公務，警方也會一併通知他說明釐清。

    警方表示，至於18日晚上，國民黨再次發出集結令，要求支持者於晚上8時，在北市愛國西路與博愛路口，以「戰獨裁站出來」為口號集結。不過當天群眾都聚集在警方規劃的「意見表答區」，沒有做出逾矩行為，警方針對現場主持人楊智伃、朱立倫舉牌「勸導」，認定當天並沒有違反集遊法。

    警方在417當天7度舉牌。（資料照）

    警方在417當天7度舉牌。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播