警偵辦北檢外違法集會 近期將傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃

國民黨主席朱立倫及立委謝龍介、傅崐萁等人到都北檢抗議。（資料照）

2025/04/20 14:29

〔記者王冠仁／台北報導〕警方偵辦國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃等人，涉嫌在4月17日晚間號召群眾前往台北地檢署外違法集會一案，除報請檢察官指揮偵辦，目前也正在整理相關資料、蒐證影像。警方認定朱等3人涉嫌違反集會遊行法，謝龍介在當天也涉嫌率眾拉倒警方架設的阻材，涉犯妨害公務，警方近期將會傳喚朱等3人到案說明並函送法辦。

據悉，由於相關事證、影像蒐證完整齊全，警方並不需要再耗費太多時間分析、剪輯影像，極有可能在這禮拜就會發出通知書，傳喚朱等人到案。

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警方指出，17日當天晚上，警方分別分別舉1次勸導牌和3次警告牌、3次制止命令散解牌，但朱立倫、謝龍介、楊智伃等人與現場群眾，持續違法集會。警方經蒐證、完備法定蒐證程序，認定朱等3人違反集遊法。

此外，謝龍介當天晚上，也涉嫌號召群眾拉倒警方在北檢外架設的阻材進入集會禁制區，謝的行為涉犯妨害公務，警方也會一併通知他說明釐清。

警方表示，至於18日晚上，國民黨再次發出集結令，要求支持者於晚上8時，在北市愛國西路與博愛路口，以「戰獨裁站出來」為口號集結。不過當天群眾都聚集在警方規劃的「意見表答區」，沒有做出逾矩行為，警方針對現場主持人楊智伃、朱立倫舉牌「勸導」，認定當天並沒有違反集遊法。

警方在417當天7度舉牌。（資料照）

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