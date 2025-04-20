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    首頁　>　社會

    冰箱成奪命凶器！台中狠父猛力抓撞 2歲童搶救28天不治

    台中2歲童遭狠父抓撞冰箱致死，檢方近日提起公訴。（示意圖，記者許國楨攝）

    台中2歲童遭狠父抓撞冰箱致死，檢方近日提起公訴。（示意圖，記者許國楨攝）

    2025/04/20 12:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年僅2歲多的男童，僅因玩冰箱門惹怒父親，被狠心抓起來猛力撞向冰箱，導致顱內出血，隔日突昏迷送醫搶救28天仍不治身亡，這起震驚社會的家庭暴力悲劇，台中地檢署認為父親涉犯傷害致死與兒少法等罪，近日已依法提起公訴，並將交由國民法官審理。

    經查，35歲吳姓男子與33歲鍾姓妻子結婚後，育有兩名兒子，一家人住在台中市清水區的租屋處，去年1月6日晚間10時許，吳男見2歲多次子在客廳玩冰箱門，情緒失控之下竟出手抓住兒子的身體，再朝冰箱猛力撞擊，導致男童額頭、頭部受傷，釀顱內出血。

    起初孩子並未即刻出現異狀，未料隔天晚間約8時，男童突然在家中昏迷倒地、臉部朝下不醒人事，母親見狀嚇壞，連忙將孩子送往梧棲童綜合醫院急救，後轉院至台中榮總治療，但經過搶救，仍於2月初宣告不治。

    相驗結果指出，死因為創傷性硬腦膜下出血併中線偏移、顱內出血及缺血性腦病變，明顯是遭受強力外力撞擊所致，社會局接獲通報後主動提告，檢警立即展開調查並聲押吳男獲准。

    檢方指出，吳男作為父親卻以暴力對待年幼孩子，手段激烈且導致死亡，行為已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》以及刑法傷害致死罪，罪嫌重大，全案近日依法提起公訴，將由國民法官進行審理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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