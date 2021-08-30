開學在即 南市議員聯合企業贈175支額溫槍助校防疫

9月1日開學日在即，南市議員林志展（左3）聯合在地企業、里長等捐贈175支額溫槍，協助校園防疫。（記者萬于甄攝）

2021/08/30 13:28

〔記者萬于甄／台南報導〕9月1日是開學日，台南市各級學校老師除加緊校園環境清潔外，也積極整備口罩、酒精及隔板等防疫物資，南市議員林志展也聯合在地企業與里長，募集共175支額溫槍，提供給善化、新市等5區約20多所學校，今也在善糖國小舉辦捐贈儀式。

教育局長鄭新輝表示，為讓防疫準備工作更順利，市府已超前部署購置防疫物資，其中，酒精、消毒水等備妥1個月存量，口罩也有3個月存量；根據教育部開學防疫指引，師生每天需量3次體溫，分別在上學前、入校前及下午上課前，因此，額溫槍也是不可或缺的物資。

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林志展表示，為確保師生能安心上學，攜手在地企業宗聯機器與佳大建材，募集140支額溫槍，而蓮潭里長陳紫晶得知後，再添購35支額溫槍，希望一同分給善化、新化、新市、安定及山上等20多所國高中、小學使用。

其中，獲贈的善糖國小校長陳俊吉說，額溫槍的數量增加，學校在防疫物資的調動上也較有彈性，也可使老師每天量測工作進行的更順利，讓學生有更堅強的防護；這2天全校老師逐步將校園環境整理消毒，期勉開學後共同守護學生健康，提供安全的學習環境。

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善糖國小教師忙著消毒環境，準備迎接學生重返校園。（記者萬于甄攝）

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