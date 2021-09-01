間隔近4個月實體開學首日 楊文科化身導護志工

間隔近4個月！實體開學首，新竹縣長楊文科化身導護志工在中山國小護送學童上學，並關切校園防疫。（記者廖雪茹攝）

2021/09/01 08:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（1日）實體開學首日，新竹縣長楊文科一早穿著反光背心、手持指揮棒，化身導護志工在中山國小護送學童上學，並藉機宣導「行人停看聽」；他強調，竹縣教師疫苗施打率96%，縣府已備妥54500個用餐隔板，並完成學校環境、教室的清潔消毒工作，校方也將落實體溫量測、手部清消、全程戴口罩並監測健康狀況，請家長安心。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情波及，各級學校從5月19日停止到校改為線上學習，間隔了近4個月終於可以回到校園實體上課，楊文科強調校園防疫一定要嚴格把關。

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楊文科表示，縣府與各級學校攜手採最高防疫標準，讓孩子在安全環境學習，新竹縣教師疫苗施打率96%，疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前，也會提供相關抗原快篩或PCR 檢測陰性證明；同時，其次，縣府也已備妥54500個用餐隔板，完成校園環境消毒工作，也要求學生交通車與幼童專用車加強清消管理。

楊文科並檢視通學步道使用狀況。他說，近年來縣府和鄉鎮公所積極進行通學步道、人行步道、人行空間改善、道路及附屬設施的更新等工程，加上警察局在重要路口、學校協助整頓交通，以及全縣606位學校導護志工不畏風雨，守護學子安全通過危險的十字路口，平安的走過斑馬線。

警察局統計，今年1到7月的行心受傷人數，比去年同期下降了5%，從274人降259人，呼籲學生們和家長一定要好好利用通學步道。

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