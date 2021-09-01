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    北市延平國小開學分流一度混亂 校門擠爆、導護志工忙引導新生

    全國110學年度第1學期今1日開學，依防疫規定，小學一年級生家長不能陪同上課，僅由志工帶學童進教室。（記者塗建榮攝）

    全國110學年度第1學期今1日開學，依防疫規定，小學一年級生家長不能陪同上課，僅由志工帶學童進教室。（記者塗建榮攝）

    2021/09/01 09:39

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是開學日，台北市長柯文哲早上也前往北市延平國小視察開學防疫，延平國小安排2道動線區隔新生、舊生，上學人潮從四面八方湧現，入口動線未清楚標示，校門口全站滿學童與家長，校門外的導護志工還得幫忙引導，不斷拉高分貝問說「你幾年級」，協助家長帶孩子走動線，場面一度混亂，直到人潮漸少才恢復正常。

    高中以下學校今天開學第一天，時隔3個多月未到學校上課的學生，一早在爸媽陪同下去上學，今年因為疫情，家長無法入校，因此不少一年級新生的家長在校門口聲聲叮嚀，提醒孩子要勤洗手、不要亂摸亂碰，一年級學童們看起來也開心、沒人哭，反倒是爸媽不放心，站在校門外目送孩子進教室。

    一年級新生家長黃小姐說，今天開學，小孩起的特別早，雖然不捨得但疫情為重。目送孩子進校門前、還特別跟孩子擁抱的吳媽媽說，雖然很久沒到學校上學，但孩子是小二生，已經習慣學校環境，今年疫情仍多少會擔心。

    一年級新生家長陳媽媽說，因為哥哥也在延平就讀，一年級的妹妹對學校還算熟悉，所以她沒陪著進去也不擔心，她也特別準備多的口罩跟手帕，提醒孩子不要亂摸。一年級林姓學生害羞地說，今天上學很開心、很期待，不會緊張。

    柯文哲上午7時30分現身延平國小視察防疫整備及學生入校檢疫作業，柯站在門口看著學生一一走進校園，隨後前往醫護室了解防疫物資準備的情形，也到一年級教師看老師教導新生如何使用防疫隔板，老師細心解說隔板使用前後都要消毒，坐在椅子的新生配合回答。

    半小時結束視察行程，柯文哲表示，今天是開學第一天，高中、國中小學加上幼兒園總共有28萬人，北市今天人流瞬間上升，人流增加也增加感染的機會，一定要做好防疫準備，不可諱言目前社區仍有潛伏感染源，最大人流的校園務必做好防疫，雖然疫情趨緩，但要小心謹慎，才能回歸正常生活。

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    全國110學年度第1學期今1日開學，依防疫規定，小學一年級生家長不能陪同上課，僅由志工帶學童進教室。（記者塗建榮攝）

    全國110學年度第1學期今1日開學，依防疫規定，小學一年級生家長不能陪同上課，僅由志工帶學童進教室。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲視察大同區延平國小各項防疫整備工作。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲視察大同區延平國小各項防疫整備工作。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲在教育局長曾燦金等人陪同下，前往北市延平國小視察學生入校防疫、了解新生使用防疫隔板的情形。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲在教育局長曾燦金等人陪同下，前往北市延平國小視察學生入校防疫、了解新生使用防疫隔板的情形。（台北市政府提供）

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