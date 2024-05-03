富商撞死星籍空少付800萬和解 國民法官仍判6年8月

有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月在台北市酒駕開著保時捷休旅車行經敦化南路，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員。（資料照）

2024/05/03 15:55

〔記者張文川／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月在台北市再次酒駕上路，開著保時捷休旅車行經敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，成為台北地院第4件採行國民法官制的案件，北院國民法庭本週密集審理，向詠強認罪並賠償800萬元和解，希望刑期低於2年並緩刑，但檢察官轉達死者母親仍希望向男入監服刑之意；全案今日宣判，國民法官依公共危險致人於死罪，將向男判處6年8月有期徒刑。可上訴。

去年11月1日下午向男在飯店飲用半瓶紅酒後，晚間8時52分酒後駕駛白色保時捷休旅車，途經敦化南路二段快車道第2車道時，因酒駕導致操駕及反應能力降低，車速逾50公里限速，撞上行走在人行穿越道的54歲星籍空服員，送醫不治。向男酒測值高達0.58，北檢去年7月依公共危險致死罪嫌起訴。向男曾聲請不採行國民法官制，但被駁回。

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檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資20家公司；但他曾有2次酒駕紀錄，分別於2015年2月、2019年1月被攔獲，被判刑4月易科罰金確定，也被吊銷駕照，無照卻仍酒駕上路，撞死無辜路人。

北院本週一選任國民法官後密集開庭，審理時檢方指出，向男的行車記錄器最接近車禍、車禍瞬間的檔案滅失，疑遭向男刪除，倖存檔案也有拍到向男在調整鏡頭，犯後態度不佳；向男反駁，他沒對行車記錄器動手腳，他當時忙著幫死者CPR，直到警察到達後他都沒回車上，他也很納悶為何沒錄到車禍當下，若要滅證，直接丟掉記憶卡就好，不必費心去刪檔案。

檢方指出死者是空服員，年薪換算台幣逾400萬元，與母親相依為命，同事稱他工作專業且盡心盡力，為人也有禮貌。

雙方雖達成800萬元和解，但檢方宣讀死者母親聲明指出，尊重法院判決，但仍希望向男入監服刑，希望國民法官公平審判。

向男的律師則說，向男已道歉並賠償800萬元支付完畢，死者家屬已同意不追究刑民事責任，並尊重法院判緩刑，也同意不請求檢方上訴，已屬合意宥恕，但仍尊重家屬於合解後提出的聲明意見。律師也出示向男所獲的多張公益感謝狀、當選慈善會理事、慈善團體的捐款證明，盼依刑法59條情堪憫恕酌減至2年以下刑期並緩刑。

北院國民法庭今日上午評議後，下午宣判。

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