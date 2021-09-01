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    240萬名中小學生今天開學 4674校高規格防疫

    240萬中小學生今天開學 ，全國4674校採高規格防疫，學生們須戴口罩上課。（建國實小校長施世治提供）

    240萬中小學生今天開學 ，全國4674校採高規格防疫，學生們須戴口罩上課。（建國實小校長施世治提供）

    2021/09/01 08:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕240萬中小學生今天開學！全國4674所國小、國中及高中職校方採高規格防疫，學生及教職員入校均量體溫，學校校園及教室等環境已做好清潔消毒工作，在校須全程戴口罩，打完疫苗未滿14日的教職員須快篩，家長們只能送到門口不入校。

    屏東建國實小校長施世治表示，全校137名學生，今天100％到校上課，配合防疫政策家長不入校，因昨日辦過新生座談會，孩子們已經來過學校，也認識了幾個新同學，所以不會害怕，很多小一新生都沒有哭、做得很棒，甚至不少小一新生自己走路上學。

    校長施世治說明，除了昨天新增聘的身心障礙員額外，全校教職員都已經施打疫苗，列為第2波施打的教職員，因為在上週三進行疫苗施打，今天開學日尚未滿14天，因此都有做快篩，快篩用品由學校採購提供。台北市大龍國小校長吳政哲也表示，今天開學上課，一切順利。

    而第1天開學，很多家長趕送小孩去學校，台北市劉姓家長說，早上跟老婆送小孩去學校的路上塞車，開學第1天就遲到了；另有北市五專新生早上來不及搭車，幸好爸媽可以開車趕送她順利到學校。

    教育部已投入3億444萬餘元，給全國各縣市學校購置防疫物品，教育部表示，會全力支援學校做好開學之各種防疫工作。

    教育部長潘文忠也再提醒，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，所有教師和學生們仍不能鬆懈，一定要做好防疫，在校除飲水及用餐外，全程要佩戴口罩，也要勤洗手，用餐不交談，使用隔板或維持距離，上課及搭交通車採固定座位、固定成員，落實點名。

    教育部提醒開學上課仍要注意做好防疫工作。（教育部提供）

    教育部提醒開學上課仍要注意做好防疫工作。（教育部提供）

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