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花蓮強震》天王星大樓架6支鋼樑防塌 拆除作業明午恢復

天王星大樓今日拆除作業暫停，並重新架設支撐鋼樑，晚上已於麗翔飯店側架好3根。（記者許麗娟攝）

天王星大樓今日拆除作業暫停，並重新架設支撐鋼樑，晚上已於麗翔飯店側架好3根。（記者許麗娟攝）

2024/04/06 21:48

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮市天王星大樓強震傾倒，5日展開拆除作業，預計24小時進行，卻因今天（6日）清晨的餘震，造成大樓結構變形，2根支撐鋼樑掉了1根，拆除作業緊急喊停，經增加支撐鋼樑至6根後，預計明天下午1點恢復拆除工作。

花蓮市軒轅路上的天王星大樓因強震傾倒，5日傍晚開始拆除作業，盼2週內拆除完畢，不過因餘震不斷造成大樓變形及1根支撐鋼樑掉落而暫時停工，今天下午4點半安裝好3台自動監測傾斜儀和軟體，專家評估增加支撐鋼樑至6根。

台灣省土木技師公會花蓮辦事處長林志誠指出，3台自動監測傾斜儀裝設後，每10分鐘會回報傾斜數據，後來經評估，預計將支撐鋼樑增至6根，包括花崗街側5根、三角窗前1根，至晚上8點前已架好3根，後續發生規模5以上餘震，觀測大樓的變形量已微乎其微，拆除工程預計會延至明天下午1點過後就可繼續進行。

花蓮403強震後餘震不斷，今天（6日）清晨4點26分又發生規模5.3地震，花蓮縣最大震度4級，餘震造成正在拆除的天王星大樓結構變形，2根支撐鋼樑掉了1根，因有安全上的考量，因此早上已暫停拆除作業。

天王星大樓今日拆除作業暫停，並重新架設支撐鋼樑，晚上已於麗翔飯店側架好3根。（記者許麗娟攝）

天王星大樓今日拆除作業暫停，並重新架設支撐鋼樑，晚上已於麗翔飯店側架好3根。（記者許麗娟攝）

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