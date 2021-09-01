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    中市清水警分局開學日規劃護童專案 維護校園安全

    清水警方在高美國小校門口維護校園安全。（記者張軒哲攝）

    清水警方在高美國小校門口維護校園安全。（記者張軒哲攝）

    2021/09/01 08:26

    〔記者張軒哲／台中報導〕自今年5月疫情三級警戒以來，學校採線上教學，今日開學日，為維護學生安全，台中市清水警分局即規劃執行交通疏導及護童專案勤務派員前往轄內各校門口守望，除了結合義交協勤民力，配合校方的導護老師及志工，協助引導學童排隊量體溫，並即時勸離臨停車輛維持校園周邊交通秩序，確保學童上下學安全。

    清水分局分局長游永中一早親自帶領員警前往大秀國小跟清水國小執行護童勤務，並當場向學童實施預防犯罪宣導，提醒學童應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，也提醒學童上、下學勿在校外逗留盡早入校或離校等，要讓學童能平平安安地上學。

    清水警分局表示，轄內有24所國小，開學日學校規定學生入校前應量體溫，為避免人群影響周邊往來交通，將加強校園門口往來車輛指揮放緩車速，期望透過警方疏導作為有助學童安全。

    游永中指出，家長在接送學童時請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，期望大家可以一同遵守，共同建造學校安全及優質交通環境。

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