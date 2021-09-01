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    疫情中開學 警花姊姊、恐龍多多貼心導護送學生入校園

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，婦幼隊長陳良良（左）與老虎波波，親送新生們入校。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，婦幼隊長陳良良（左）與老虎波波，親送新生們入校。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/09/01 09:08

    〔記者吳仁捷／新北報導〕今天開學日，數萬學生在武漢肺炎疫情中重返校園，新北警察局婦幼隊啟動護童列車到新北市近200所小學，希望兼顧防疫下，保護學童安全上學，適逢武漢疫情（新型冠狀病毒病、COVID-19），家長不得陪同入校，婦幼隊派出警花姊姊們跟恐龍多多，到新生數最多的新莊、三重、土城等地各校，扮演起導護老師，陪同生澀、害羞的新生們，緩緩步入教室，還送上警察姊姊說故事2.0故事書，緩解學童們的緊張，讓學童們開心、安心上學。

    新北婦幼隊護童列車今天最早從林口發車，上午七時許校門一開，同步開抵新莊、三重、蘆洲、淡水、林口、海山、板橋、土城、中和與三峽等地各校，新莊警分局長林溫柔在新莊新生最多的新莊國小接棒，依序再將護童任務交棒給其餘分局，累計動員上千警力、導護與學校志工們，合力護衛學童上課安全。

    新北市警察局婦幼隊長陳良良也擔任護童列車車長，向家長、小朋友們呼籲，護童專案是針對學校周圍可疑人事物加強查察，在上、下學時段加強疏導校園周邊交通安全，也提醒逗留、落單學童入校；今年少年隊也推展校園安全防護工作，檢測校園環境有無安全死角，防制幫派入校，巡查校園周遭學生易聚集熱點，消弭治安死角，跟校方們齊心建構安全校園。

    新北市警察局長黃宗仁說，學童及校園安全維護為警察持續重點工作項目，警方與學校將同步啟動校園安全防護機制，全方位護童勤務規劃，提升警民合作關係，營造孩童安心、家長放心的雙安校園、社會。

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊派出恐龍多多與警花姊姊當導護，新莊警分局長林温柔（左2）在新莊區接棒護童，親送新生們入校。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊派出恐龍多多與警花姊姊當導護，新莊警分局長林温柔（左2）在新莊區接棒護童，親送新生們入校。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局今天開學日啟動護童列車，婦幼隊在新生數最多的各校發動火車頭，派出恐龍多多與警花姊姊當導護，送學生們進入校園。（記者吳仁捷翻攝）

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