睽違3個月開學 花蓮警方啟動護童勤務

花蓮新城警方配合各校啟動「護童勤務」，有學生見到久違的警察哥哥、姊姊，開心直呼「好久不見！」 （圖由花蓮警方提供）

2021/09/01 08:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全國高中職以下（含幼兒園）今正式開學，睽違3個月學生們重返校園，花蓮縣長徐榛蔚一早至明義國小視察，關心學童上學狀況及校園防疫工作，花蓮警方也配合各校啟動「護童勤務」，有學生見到久違的警察姊姊，開心揮手直呼「好久不見！」

因應中央防疫政策，今被稱為「史上最嚴開學日」，師生必須遵守「戴口罩、勤洗手、做消毒」，午餐也要使用個人隔板，並要求家長不准進入校園，負責幼兒園小班及小一教師，已做好心裡準備安撫新生；花蓮新城國小幼兒園教師則貼心自製口罩防丟掛繩，並準備幼兒口罩、乖乖餅乾及蠟筆，贈予學生，作為開學見面禮。

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新城警分局今則配合學校編排「護童勤務」，各轄區派出所與老師、導護媽媽共同保護學童穿過馬路，讓學生能夠安全進入校園，員警也加強向學生實施交通安全及防疫宣導，提升自我保護能力。

新城警分局長林明鋒說，開學首日，轄區各派出所均於今日開始編排護童勤務，針對人潮車流頻繁的中小學，由警員搭配導護人員，站在路口執行交通指揮工作，另外康樂、佳民、景美、三棧、秀林、和平、西寶等國小，由於坐落在部落內，交通狀況良好，則由巡邏警員兼任疏導工作即可。

林明鋒呼籲，希望家長在接、送學童時，配合警方交通疏導，注意交通安全及孩子動向，切勿讓他們跨越馬路避免遭受危害，也不要為貪圖方便隨意停車造成交通擁塞，影響其他民眾用路權益，一同遵守法規，維護學童安全。

睽違3個月開學，花蓮新城警方啟動護童勤務。（圖由花蓮警方提供）

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