土耳其無人機團隊抵台 快速通關趕赴花蓮災區

土耳其無人機團隊6日晚間搭機抵台，快速通關後趕赴花蓮災區。（記者朱沛雄攝）

2024/04/06 20:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕土耳其負責救難的無人機團隊今天晚間搭機抵台，將以空拍機協助救災，土國救難人員在桃園機場海關、移民署、航警局、衛服部、桃勤等各單位協助下快速通關後，隨即搭車前往花蓮災區。

花蓮地震後第3天，中央災害應變中心指揮官林右昌今天表示，太魯閣地區狀況惡劣，包含地形、通訊都非常困難，國內現行無人機裝備經過多番測試，均無法投入救援工作；土耳其的無人機隊在經驗、裝備上都更為精良，故請到該團隊進入太魯閣地區進行測試，期望有所突破。

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來台協助救災的七名土耳其救難隊員，搭乘土耳其航空TK24班機，傍晚五點五十分抵達桃園機場，中央災害應變中心人員協調桃園機場海關、移民署、航警局、衛服部各單位，在二航成立機坪臨時通關櫃檯，協助救難隊快速通關，桃勤公司也動員人力幫忙優先找出救難人員的行李及生命探測儀、空拍機等搜救器材，交由海關進行機邊驗放程序。

原本前往接機的中央災害應變中心人員安排土國救難人員先到花蓮後休息一晚，隔天上午再執行救災工作，土國救難隊領隊則希望今晚就進入災區協助救災。救難隊員完成通關程序後，隨即搭乘巴士從機坪離開前往花蓮災區。

土耳其無人機團隊6日晚間搭機抵台，中央災害應變中心人員前往接機。（記者朱沛雄攝）

土耳其無人機團隊6日晚間搭機抵台，快速通關後搭車前往花蓮災區。（記者朱沛雄攝）

土耳其無人機團隊抵台，從機坪搭車前往花蓮災區。（記者朱沛雄攝）

土耳其無人機團隊抵台，中央災害應變中心人員前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

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