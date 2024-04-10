高雄電動公車比例冠6都 漢程客運多達26輛上路載客

高雄電動公車比例奪6都之冠，漢程客運多達26輛電動公車上路載客。（記者黃良傑攝）

2024/04/10 20:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄公車漢程客運配合減碳政策，搶先其他五都，將72輛公車中的26輛公車電動化，申請「電動公車抵換專案」通過第一階段註冊申請，進入第二階段額度申請，若順利通過審核，連續2年監測期約可取得1367公噸減量額度，相當於1.45座都會公園的1年減碳量，可望成為全國首例公車碳權額度申請案，具有指標性意義。

市長陳其邁今天參加交通局舉辦「打造淨零運輸新典範」記者會，由公車客運之一的漢程客運帶引，參觀現場停放的電動公車及其充電設施，了解電動公車發展、改善情形，他於電動公車上試乘並於駕駛座上體驗模擬安全駕駛，交通局簡報表示高雄公車電動化比例，拿下今年六都第一，持續朝交通平權目標前進。

請繼續往下閱讀...

陳其邁致詞表示，全球已進入碳定價時代，TPASS月票高雄作法是以MenGO系統，從每一個人實名登記後，再去計算減碳額度，自願減碳或是減碳取得的碳權，在減碳的過程中，用碳權作為貨幣的單位進行交易，也就是將搭乘公車碳排減量的經濟誘因、市場誘因，導入票價的優惠中，讓民眾更願意來搭乘大眾運輸工具。

陳其邁強調，電動公車市場潛力很大，除了可做電動公車解決方案的平臺，未來長遠規劃讓公車車隊電動化，打造屬於電動公車的產業鏈，未來將把高雄打造為一個電動公車的研發基地，進而成為全球最重要的生產基地。

他說，電動公車不只有做硬體，還有很多的解決方案等軟體，這才是最大的市場，逐步讓整個綠色交通，成為從點線到公車路網，未來配合中央促進公共運輸政策及2050年淨零排放政策目標，鼓勵民眾多加使用低碳運具，打造市民健康綠色生活。

高雄電動公車比例奪6都之冠，漢程客運多達26輛電動公車上路載客。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法