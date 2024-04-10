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租屋族小確幸！台糖學苑配合政府社宅補助 再加碼租金打折1年

台糖台南歸仁學苑將從今年7月1日起推出為期1年的租金優惠方案。（圖：台糖公司提供）

台糖台南歸仁學苑將從今年7月1日起推出為期1年的租金優惠方案。（圖：台糖公司提供）

2024/04/10 19:57

〔記者王俊忠／台南報導〕繼台糖台南沙崙循環住宅推出租金專案優惠後，台糖旗下所屬6處轉型社會住宅的台糖學苑，亦將祭出為期1年的租金打折優惠，減輕租屋族壓力，方案從今年7月1日起，現有住戶以及在6月30日前完成簽約的承租戶，除享有原社宅補助外，租金可再打9折，歡迎符合資格的民眾洽詢入住。

2023年8月起，台糖為照顧民眾居住需求，旗下所屬苗栗學苑、台中公營學苑、雲林斗六學苑、台南歸仁學苑、高雄楠梓學苑及屏東椰林學苑，配合政府「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅」專案計畫，提供1598間套房轉作社會住宅，並配合政府社宅政策，依承租戶身分享有租金補貼折扣，經濟弱勢戶享有租金5折、社會弱勢戶7折或一般戶8折優惠。

台糖表示，為協助符合社宅入住資格的承租戶減輕負擔，上述6處學苑將於今年7月1日起至明年6月30日止，除政府原有社宅補助外，再加碼推出承租人實際負擔租金數額打9折優惠，如此一來承租人實際負擔每月每坪租金最低只要450元，現有住戶及搶在今年6月底前完成簽約的承租戶皆適用，歡迎符合社會住宅補助資格的學生族群及各界社會人士洽詢進住。

台糖屏東椰林學苑從今年7月1日起推出為期1年的租金優惠。（圖：台糖公司提供）

台糖屏東椰林學苑從今年7月1日起推出為期1年的租金優惠。（圖：台糖公司提供）

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