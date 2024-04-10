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議員吳世正批誠正國中改建納社宅錯誤 蔣萬安：校舍改建優先

台北市長蔣萬安表示，以學生安全為最優先考量，誠正國中以校舍改建為優先。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安表示，以學生安全為最優先考量，誠正國中以校舍改建為優先。（記者田裕華攝）

2024/04/10 15:04

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲推動南港誠正國中EOD計畫，除了校舍改建也會興建社會住宅、長照機構，在403地震後，誠正國中校舍再度受創，改建迫在眉睫，台北市議員吳世正今（10）天在市議會質詢時，要求台北市長蔣萬安「柯的決策能斷就斷」，幫柯善後還要被柯看笑話，認為校舍不宜與社宅、長照機構放在一起，也拖延了校舍改建的期程；台北市長蔣萬安表示，以學生安全為最優先考量，以校舍改建為優先。

吳世正表示，在蔣萬安就任時就提醒說「柯的決策能斷就斷」，否則幫柯善後，還要被柯看笑話，柯都說別人錯，讓人幫他背黑鍋；吳世正表示，誠正國中校舍改建計畫包括興建社會住宅、長照機構，導致學校老師、行政人員被安排在組合屋辦公，學生要先減班，超額老師先調校，這樣的影響將超過8年。

吳世正表示收到校內不少陳情，都希望校舍先改建，不要被社宅拖延時間，也認為長照機構不宜跟學校放在一起，兩者是不同的功能，學生會有很多的活動進行，熱熱鬧鬧，但社會住宅、老人家需要安靜休息，柯文哲是大外行，決策亂做，學校單位跟社福單位衝突時怎麼辦？要求蔣萬安錯誤的政策「該斷就斷」。

蔣萬安承諾，一定會顧及學生跟老師的權益，誠正國中又是海砂屋，在地震中受創，學生安全是最優先的考量，一定優先改建校舍。

國民黨議員吳世正要求台北市長蔣萬安，對於前台北市長柯文哲錯誤的政策「該斷就斷」。（記者何玉華攝）

國民黨議員吳世正要求台北市長蔣萬安，對於前台北市長柯文哲錯誤的政策「該斷就斷」。（記者何玉華攝）

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