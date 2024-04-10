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擴大幼兒教保公共化 教育部近4年投逾75億新建百園所

教育部表示，近4年投入75.5億新建逾百所公共化幼兒園，後續將持續增設，也開辦延長照顧服務及調整師生比以減輕教保員負擔。（資料照）

教育部表示，近4年投入75.5億新建逾百所公共化幼兒園，後續將持續增設，也開辦延長照顧服務及調整師生比以減輕教保員負擔。（資料照）

2024/04/10 11:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕幼兒教保公共化是面對少子女化重要對策之一，教育部今表示，已透過盤整公有空間、興建等方式增加公共化幼兒園，並鼓勵地方增設2歲專班等，過去7年累計增加公共化幼兒園逾3000班、8.3萬個公共化名額；近4年也投入75.5億新建逾百所公共化幼兒園，後續將持續增設，也開辦延長照顧服務及調整師生比以減輕教保員負擔。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部就「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」進行業務報告並備詢。

在擴大公共化教保服務部分，教育部表示，106至112年累計增加公共化幼兒園3409 班、8.3萬個公共化名額，整體公共化供應量已達26萬名，此增班量是少子女化計畫推動前18年增班量的2.4倍。

教育部說明，透過前瞻基礎建設投入31.9億，運用學校空餘建地或老舊校舍拆除未再重建之校地新建幼兒園園舍，共計補助68校、374班；另於新建公共化幼兒園計畫也投入75.5億補助共133園、687班；在鼓勵增加2歲專班部分，近7年也累計增設958班。

而在策進作為上，教育部提到，首先是公立幼兒園開辦延長照顧服務，自113年寒假起公立幼兒園採定額收費，不足費用由教育部與地方政府補助，經濟弱勢幼兒則免繳費。113年寒假計有2210園開辦，開辦率88.7％。

另也透過112至114學年為期程逐步推動調整師生比至1比12，減輕教保服務人員負擔並提升教保品質。112學年度公共化幼兒園共2868園，其中師生比達1比12者計2080 園，達成率約占整體73%。

教育部強調，將持續協助各地方政府盤整空餘空間，新設公共化幼兒園或既有公共化幼兒園增班，並持續增設2歲專班，同時持續與內政部營建署合作，於社會住宅內提供空間設置公共化幼兒園，以加速都會區設置公共化幼兒園及增加2歲專班供應量。

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