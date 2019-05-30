首上路就有麻煩！誤報新北零缺額幼兒園 網路登記難修正

2019-05-30 17:05

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市公共化幼兒園網路報名29日截止，但有家長指出，板橋區海山國小附設幼兒園一般入園公告缺額為0，卻因系統尚未跳出提醒便直接報名，今天詢問教育局補救措施，只能於明天中午12點前到原報名園所取消，再前往新園報名。教育局指出，園所缺額皆於報名當天公告，即便缺額為0仍可排備取順位。

新北公立及非營利幼兒園今年首次新增網路報名，其中，一般入園報名已在29日截止，現場報名則是到31日中午12點截止，並於下午2點進行抽籤。但海山國小附幼今年公告缺額為0，卻仍有多達57位家長於網路報名，現有家長認為因系統未跳出通知提醒，導致誤報名0缺額園所。

今天有家長向新北市議員何博文反應，希望能爭取補救措施，教育局卻回覆，因為網路報名系統已經關閉，如果遇到修改狀況，必須要到原報名園所填寫放棄切結書，明天12點前到新園所現場報名。

教育局指出，一般入園缺額於報名當日就已公告，報名期間也可查詢缺額並修改登記意願，若網路報名截止仍要更改登記意願，可於現場報名截止前，前往填寫放棄登記切結書，並至欲登記幼兒園辦理現場登記。

教育局表示，尊重部分家長將缺額0的園所排至第一順位，並願意等待備取順位，因此往年皆開放0缺額園所現場報名，今年首次辦理網路報名會將系統提醒通知納入檢討會，避免再有家長忽略缺額的情形發生。

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