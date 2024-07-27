在野攻擊南部淹水！黃偉哲不忍了 提數據打臉「天龍國觀點」

對於在野陣營批評恥笑南台灣水患， 台南市長黃偉哲今日表示，「天龍國」觀點攻擊南部淹水，對於南部災民而言情何以堪。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/27 14:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「凱米」颱風造成各地災損，尤其重創南台灣造成許多淹水災情，在野陣營批評漫罵前瞻治水無效，甚至還有政論名嘴訕笑。對此，台南市長黃偉哲今（27）日表示，人為工程有其極限，大自然的力量是無窮，千萬不要把當大自然的反撲當作笑話來消遣，「我必須要說，天龍國觀點攻擊南部淹水，對於南部災民情何以堪」！

黃偉哲說，有人說前瞻預算，或是6年600億、8年800億錢花到那裡去？這數據必要作說明。比起北部包括台北、新北市他們防洪標準，中南部防洪標準是低人一等，而且低人好幾等。

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黃偉哲說，以台北市為例，面積271平方公里，而台南市近2200平方公里，約是台北市的8倍多，台南治水預算有台北的8倍嗎？台北光是基隆河與淡水河整治經費累積起來就有800多億，他們老是用天龍國的觀點來攻擊南部災情，對南部災民而言情何以堪。

黃偉哲表示，這些年來不管是馬政府或蔡政府執政，水利團隊都是專業的，他們所作的工作都應給予肯定，且努力做得更好，然而人為工程畢竟有其極限，大自然的力量是無窮的，「千萬不要把當大自然的反撲當作笑話來消遣受災的人，這樣很不好」。

黃偉哲表示，台南治水成效例如「88」、「823」淹水一些指標性地區都獲得改善成效，但治水工作「沒有最好，只有更好」，現在希望趕快復原重建，該加強的防洪或水利措施儘速完成，該增加的抽水站就增加，該加高的堤防就加高，疏導跟圍堵雙管齊下，希望能夠把淹水問題降至最低。

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