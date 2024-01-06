賴清德訪幼兒園 萌童喊：賴爺爺你很會開車喔

民進黨總統候選人賴清德昨與小朋友一起寫春聯，前排左二的小朋友突對著他喊︰「賴爺爺你很會開車喔！」（記者李惠洲攝）

2024/01/06 05:30

《在路上》連小朋友都知道

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨競選影片《在路上》討論度高，連小朋友都知道！民進黨總統候選人賴清德昨參觀高雄幼兒園時，一名小朋友對著他喊：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德則對媒體說：「他有看影片！」

一起寫春聯被問 賴笑說：有看影片！

賴清德昨天下午由高雄市左楠區立委候選人李柏毅陪同，參訪大義非營利幼兒園，看著小朋友玩遊戲，並與小朋友一起寫春聯，賴清德當場寫了「福」字。此時，一名坐在他對面的小朋友突然喊說：「賴爺爺你很會開車喔！」引起全場笑聲，賴清德也莞爾一笑，對著媒體說：「他有看影片！」

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賴清德提到他擔任行政院長時，大力推動○到六歲國家養，後來蘇貞昌院長從每個月三千塊提高到五千塊錢，經立委劉世芳不斷質詢，變成第一胎五千、第二胎六千、第三胎七千的育兒津貼。目前如果就讀公立幼兒園，家長每個月負擔一千塊，就讀非營利幼兒園，每個月負擔二千塊，如果唸準公共化幼兒園，一胎負擔三千塊錢而已。

賴清德強調，一個國家的偉大，不是看土地的多少、人口的多寡，或是武力的強大與否，其實是看一個國家的文明程度，文明程度除了有民主、自由、人權的憲政體制以外，在這個制度下面，還要每一個人都能受到政府照顧，每一個人都可在這個國家快樂的生活，所以即便是○到六歲，政府也有責任照顧，或是六十五歲以上長輩，政府也推長照二．○，未來還要推長照三．○來照顧！

針對就學的孩子，賴清德認為政府也要支持，從今年開始，政府推動高中職全面免學費，唸公立或私立的大學，只要家庭困難，年收入不到七十萬，政府一年補助二萬塊錢；如果年收入七十到九十萬，不管唸公立或私立，政府一年補助一萬五千塊；如果唸私立大學，因為私立大學學費較貴，相差大概五萬左右，政府就補助差額中的七成，也就是唸私立大學，一年可得到政府補助三萬五千塊。

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