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凱米颱風亂航班！7/25國內線全取消 國際線異動一次看

受凱米颱風影響，多家航空公司航班取消。圖為桃園國際機場大廳。（資料照）

受凱米颱風影響，多家航空公司航班取消。圖為桃園國際機場大廳。（資料照）

2024/07/25 08:37

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風襲台影響航班，多家航空公司發布班機今（25日）異動資訊。

據民航局統計，25日國內線原規劃264架次，全數取消；國際線原規劃747架次，取消185架次，延誤11架次。

一、國內線

立榮航空122架次全數取消

華信航空112架次全數取消

德安航空30架次全數取消

二、國際線

長榮航空

25日上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。

長榮航空將依天候狀況調整航班，最新航班異動訊息，請上長榮航空官網或EVA Mobile APP查詢。

中華航空及華信國際線

25日取消航班

桃園往返名古屋CI154/CI155

桃園往返大阪CI156/CI157

高雄往返東京CI102/CI103

高雄往返首爾CI164/CI165

桃園往返馬尼拉CI701/CI702

桃園往返仰光CI7915/CI7916

桃園往返峴港CI787/CI788

桃園往返雅加達CI763/CI764

桃園飛往曼谷CI833

桃園飛往檳城CI731

桃園往返香港CI601/CI602/CI909/CI922

高雄往返香港CI933/CI934

桃園往返上海CI501/CI502

桃園往返廈門AE991/AE992

高雄往返廈門AE967/AE968

高雄往返深圳CI585/CI586

另外，部分桃園/松山/高雄往返航班延後起飛。

最新航班狀況，請上中華航空官網華信航空官網，或下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能查詢。

台灣虎航

25日航班異動，「首爾仁川-桃園」IT603提前至當地時間7月24日晚間11點30分起飛，且航班編號調整為IT2603。

星宇航空

25日往返桃機新增6航班：

仙台JX1862（08:00-12:20）、JX1863（13:20-16:10）

函館JX1860（09:00-13:45）、JX1861（15:30-18:40 ）

曼谷JX1745（18:00-21:00）、JX1746（22:00-翌日3:00）

25日往返桃機場8航班起飛時間異動：

JX721桃園-檳城延後至14:00起飛

JX722檳城-桃園延後至19:35起飛

JX838桃園-名古屋延後至16:40起飛

JX839名古屋-桃園延後至21:30起飛

JX870桃園-沖繩延後至17:30起飛

JX871沖繩-桃園延後至21:05起飛

JX235桃園-香港延後至17:40起飛

JX236香港-桃園延後至20:35起飛。

航班時間皆為當地時間。

最新航班資訊請至星宇航空官網或洽客服中心查詢。

國泰航空

25日取消航班：

「香港-台北」CX464、CX564、CX530、CX466

「台北-香港」CX407、CX469、CX461

25日延飛航班：

「台北-香港」CX565、CX531

「台北-大阪」CX564

「台北-名古屋」CX530

「大阪-台北」CX565

「名古屋-台北」CX531

如需進一步資訊，請瀏覽國泰航空官網

樂桃航空

25日取消「桃園往返成田」MM620、MM622、「桃園往返名古屋」MM722、「桃園往返東京」MM859、「桃園往返沖繩」MM923、MM924。

如需進一步資訊，請瀏覽樂桃航空官網公告。

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