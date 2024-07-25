凱米颱風亂航班！7/25國內線全取消 國際線異動一次看
〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風襲台影響航班，多家航空公司發布班機今（25日）異動資訊。
據民航局統計，25日國內線原規劃264架次，全數取消；國際線原規劃747架次，取消185架次，延誤11架次。
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一、國內線
立榮航空122架次全數取消
華信航空112架次全數取消
德安航空30架次全數取消
二、國際線
長榮航空
25日上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。
長榮航空將依天候狀況調整航班，最新航班異動訊息，請上長榮航空官網或EVA Mobile APP查詢。
中華航空及華信國際線
25日取消航班
桃園往返名古屋CI154/CI155
桃園往返大阪CI156/CI157
高雄往返東京CI102/CI103
高雄往返首爾CI164/CI165
桃園往返馬尼拉CI701/CI702
桃園往返仰光CI7915/CI7916
桃園往返峴港CI787/CI788
桃園往返雅加達CI763/CI764
桃園飛往曼谷CI833
桃園飛往檳城CI731
桃園往返香港CI601/CI602/CI909/CI922
高雄往返香港CI933/CI934
桃園往返上海CI501/CI502
桃園往返廈門AE991/AE992
高雄往返廈門AE967/AE968
高雄往返深圳CI585/CI586
另外，部分桃園/松山/高雄往返航班延後起飛。
最新航班狀況，請上中華航空官網、華信航空官網，或下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能查詢。
台灣虎航
25日航班異動，「首爾仁川-桃園」IT603提前至當地時間7月24日晚間11點30分起飛，且航班編號調整為IT2603。
星宇航空
25日往返桃機新增6航班：
仙台JX1862（08:00-12:20）、JX1863（13:20-16:10）
函館JX1860（09:00-13:45）、JX1861（15:30-18:40 ）
曼谷JX1745（18:00-21:00）、JX1746（22:00-翌日3:00）
25日往返桃機場8航班起飛時間異動：
JX721桃園-檳城延後至14:00起飛
JX722檳城-桃園延後至19:35起飛
JX838桃園-名古屋延後至16:40起飛
JX839名古屋-桃園延後至21:30起飛
JX870桃園-沖繩延後至17:30起飛
JX871沖繩-桃園延後至21:05起飛
JX235桃園-香港延後至17:40起飛
JX236香港-桃園延後至20:35起飛。
航班時間皆為當地時間。
最新航班資訊請至星宇航空官網或洽客服中心查詢。
國泰航空
25日取消航班：
「香港-台北」CX464、CX564、CX530、CX466
「台北-香港」CX407、CX469、CX461
25日延飛航班：
「台北-香港」CX565、CX531
「台北-大阪」CX564
「台北-名古屋」CX530
「大阪-台北」CX565
「名古屋-台北」CX531
如需進一步資訊，請瀏覽國泰航空官網
樂桃航空
25日取消「桃園往返成田」MM620、MM622、「桃園往返名古屋」MM722、「桃園往返東京」MM859、「桃園往返沖繩」MM923、MM924。
如需進一步資訊，請瀏覽樂桃航空官網公告。